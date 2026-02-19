Jutta Leerdam liet de huldiging in het TeamNL Huis na haar zilveren plak op de 500 meter aan zich voorbij gaan, maar binnenkort wordt zij alsnog verwacht voor een speciaal moment. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia staan op dinsdag 24 februari klaar de Nederlandse medaillewinnaars.

Leerdam heeft Milaan dinsdag al samen met haar verloofde Jake Paul verlaten. Dat deed ze met het goud van de 1000 meter en het zilver van de 500 meter op zak. De huldiging voor haar gouden plak woonde Leerdam wel bij, die van het zilver sloeg ze over. De Westlandse liet weten zich ziek te voelen en wilde voorkomen de gouden Femke Kok aan te steken. Die staat immers vrijdag nog aan de start van de 1500 meter.

Nederlandse sporters mogen na hun optreden bij de Olympische Spelen zelf weten of ze in Milaan willen blijven, of liever vertrekken. Leerdam koos dus voor de laatste optie. De Telegraaf weet te melden dat koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia dinsdagmiddag 24 februari de Nederlandse medaillewinnaars op Paleis Noordeinde in Den Haag ontvangen én dat de verwachting is dat Leerdam daar gewoon bij is.

'Zoals afgesproken'

Leerdam heeft dus eigenlijk nog een huldiging in het TeamNL Huis tegoed, maar ziet daarvan af. "Deze tweede huldiging is niet ingehaald, ze verliet dinsdag Milaan, zoals ze al voor de Spelen had afgesproken met TeamNL”, zo stelt NOC*NSF.

Leerdam en de koninklijke familie hadden op de Spelen van Milaan al een prachtig onderonsje. Na de succesvolle 1000 meter spraken de koning en koningin uitgebreid met Leerdam en Kok. Er was zelfs een spontane knuffel tussen de gouden schaatsster en Willem-Alexander.