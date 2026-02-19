Topschaatsster Jutta Leerdam heeft de show flink weten te stelen op de Olympische Spelen van Milaan. De winnares van een gouden en een zilveren medaille blonk op én naast het ijs uit. Tot groot plezier van tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As.

Leerdam pakte eerst op weergaloze wijze goud op de 1000 meter, om daar vervolgens een zilveren plak aan toe te voegen op de 500. De titel van olympisch kampioen ontbrak nog op haar erelijst en ze zette de laatste jaren alles op alles om die droom waar te maken. Met succes dus, en dat mocht gevierd worden.

“Leerdam heeft na het goud op de duizend meter, in onze ogen wel bekend, een tas gekocht in Milaan”, vertelt Hoog. “Net een andere tas dan wij kochten, namelijk een Birkin-tas van weet ik hoeveel geld.

Van As: “Ja, hoe duur is zo'n ding?” Hoog: “Een ton ofzo?” De tas was vermoedelijk een flink stuk goedkoper, maar volgens Van As moet je er eigenlijk voor op een wachtlijst zien te komen. Hoog grapt: “Als je de gouden medaille haalt en in Milaan bent, dan denk ik dat je hem zo krijgt.”

'Een bonusje van 1500 euro'

Van As vond de tas er goed uitzien: “Haar medaille past er wel mooi in zeker?” Hoog: “En haar telefoon. Maar good for you. Weet je, wij hadden dat ook. Wij dachten na zo'n toernooi: Oh yes, als we goud halen dan gaan we van de bonus een tas kopen.”

Van As: “Een bonusje van 1500 euro. Konden we een tas kopen en zelf nog lekker even wat toeleggen.” De twee kochten na de Spelen van Rio een Chanel-tas. Van As: “Volgens mij hebben we 1900 betaald.” Over de hoogte van de bonus worden de twee het niet eens. Hoog: “Maar we konden er een tas van kopen, geen Birkin, maar toch.” De twee vertelden er al eerder in detail over in hun podcast.

'Waren we helemaal brak'

Van As vergelijkt de olympische periode van Leerdam dan met haar eigen tijd in Peking, Londen en Rio: “Dat vind ik ook het grote verschil met individuele sporters en teamsporters. Bij ons duurde dat toernooi natuurlijk de hele Spelen en zij kunnen gewoon lekker eventjes uit het dorp. Even lekker shoppen. Ik denk dat ze ook lekker bij Jake Paul heeft gelogeerd in het hotel. Gewoon even lekker ergens eten, fietsen door de stad. Heerlijk lijkt me dat om je zinnen te verzetten.”

“Wij hadden echt twee weken lang focus", herkent Hoog het verhaal van haar oud-ploeggenote, maar voegt lachend toe: "Dan die laatste twee dagen was het gewoon alleen maar zuipen.” Van As: “Dan waren we niet meer gefocust.” Hoog: “Maar dan gingen we ook niet shoppen. Waren we helemaal brak.”

Luister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. Ook deze aflevering staat volledig in het teken van de Olympische Winterspelen, met volop aandacht voor Nederlandse uitblinkers als Jens van ’t Wout, Jenning de Boo, Jutta Leerdam en Femke Kok. Beluister de nieuwe aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: