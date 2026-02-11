De eerste gouden medaille werd maandag op fenomenale wijze binnengehaald door Jutta Leerdam, onder het toeziend oog van het koningspaar. Willem-Alexander en Máxima zochten de kersverse olympisch kampioene op de 1.000 meter kort daarna op in de catacomben van het stadion. Toen Leerdam de koning zag, aarzelde ze geen moment en vloog ze hem vol enthousiasme om de nek.

TeamNL moest er even op wachten, maar op de derde dag van de Spelen was het eindelijk raak én hoe. Nog voordat Leerdam het ijs betrad, liet Femke Kok het stadion ontploffen met een olympisch record op de 1.000 meter. In een razendsnelle tijd leek ze lange tijd af te stevenen op goud, terwijl alle ogen ondertussen ook gericht waren op de rit van Leerdam. De Nederlandse wereldster hield haar hoofd koel en snelde in een waanzinnige rit naar goud en vervulde daarmee haar olympische droom.

Ontmoeting met de koning

Nadat Leerdam over de finish kwam, was de ontlading enorm. De 27-jarige uit ’s-Gravenzande schreeuwde het uit, barstte in tranen uit en sloeg haar handen voor haar gezicht, voordat ze haar team opzocht. Uiteraard gingen de camera’s al snel naar de tribune, waar haar familie en verloofde Jake Paul zichtbaar geëmotioneerd reageerden. Met tranen in de ogen werd het oranjefeest gevierd.

Daar bleef het niet bij. Kort na haar gouden rit stond het koningspaar op Leerdam te wachten in de catacomben van het stadion.

'Zonder de vrouwen zijn we nergens'

Daarna volgde een ontspannen en openhartig gesprek tussen Leerdam, koning Willem-Alexander, koningin Máxima en Kok die het trio kwam vergezellen met har zilveren plak.. Máxima complimenteerde de schaatssters met hun mentaliteit en moedigde hen lachend aan die instelling vooral door te geven aan de rest van TeamNL. Leerdam keek ondertussen naar haar gouden medaille en vroeg zich hardop af of zij en Kok de eerste Nederlandse medaillewinnaars waren. Toen dat werd bevestigd, reageerde ze trots: "Zie je wel, de vrouwen doen het weer!"

De koning haakte daar direct op in en benadrukte hoe belangrijk de vrouwelijke sporters voor Nederland zijn op de Spelen. "Als je de vrouwen eruit haalt, dan zijn we nergens. We hebben gewoon heel veel goede vrouwen", zei Willem-Alexander met een glimlach. Leerdam kon haar ongeloof nauwelijks onder woorden brengen en vatte het moment samen met een brede glimlach: "Dit is gewoon niet normaal."

Wereldster Jutta Leerdam

De gouden race onderstreept haar status als absolute wereldster. Leerdam begon de Winterspelen al als de populairste wintersporter van Milaan en ziet haar bekendheid verder exploderen. Haar Instagram groeide in enkele dagen van ruim vijf miljoen naar 5,7 miljoen volgers, terwijl ook op TikTok de teller richting de drie miljoen schiet. Internationale media duiken massaal op haar succes en haar leven met Jake Paul. Geen enkele andere wintersporter in Milaan komt in de buurt van die cijfers.

En het olympische verhaal van Leerdam is nog niet ten einde. Zondag komt ze opnieuw in actie op een andere afstand: de 500 meter. Daar kan ze haar Spelen nóg meer kleur geven, al is de concurrentie groot. Normaliter is Kok de torenhoge favoriet en liet ze op de kilometer al zien in topvorm te zijn.