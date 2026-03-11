Jenning de Boo en Joy Beune zorgden woensdagavond in Leeuwarden voor een meeslepend en bijzonder schaatsduel. De twee reden tijdens De Zilveren Bal een boeiende race over 3000 meter, die werd gewonnen door Beune. Veel schaatsfans genoten volop van het historische duel, maar niet iedereen kon de race waarderen.

De reguliere uitzending van Vandaag Inside was al bijna op z'n eind toen de race tussen Beune en De Boo werd verreden. De mensen in de studio hadden dus niets meegekregen van de ontwikkelingen in Leeuwarden. Presentator Wilfred Genee polste daarom de gasten voor een voorspelling. "Even gokken jongens: Joy Beune heeft zojuist tegen Jenning de Boo geschaatst op de drie kilometer. Wie heeft dat gewonnen? Wie denken jullie?"

Johan Derksen gokt uitslag goed

Terwijl de hersens van Wierd Duk. Rutger Castricum, Tina Nijkamp en de andere gasten nog kraakten en Nijkamp nét wilde zeggen dat De Boo won, nam Derksen het woord. "Ik denk die mevrouw", doelend op Beune. Daar geloofde de rest van de studio niks van.

Vervolgens kwam de apotheose van de race in beeld, waaruit bleek dat Beune op de laatste meters met de zege aan de haal gaat. Derksen vond het allemaal niet zo bijzonder. "Eigenlijk is het heel normaal. Een duursporter tegen iemand die explosief is. Een explosieve sporter kun je niet drie kilometer laten schaatsen."

Kritiek van Johan Derksen

De Snor deed er zelfs een schepje bovenop en had de nodige kritiek op de keuze van De Boo en Beune om zo'n wedstrijd te rijden. "Ik vind dat ze dit overigens niet moeten doen, want ik vind dit circus worden. Ik vind dit niet leuk, want je kunt deze sport hierdoor niet meer helemaal serieus nemen." En dat doet Derksen naar eigen zeggen soms wel, hoewel de rest daaraan twijfelt. "Die De Boo neem ik wel serieus als hij die Amerikaan wegschaatst."

Beune wint historisch duel van De Boo

Beune won dus het bijzondere onderonsje tijdens De Zilveren Bal in Leeuwarden. In het onderlinge duel ging De Boo als een haas er vandoor op de eerste meters. De wereldkampioen sprint had flink wat secondes voorsprong, maar stortte in de laatste rondes volledig in. Beune ging hem op de laatste rechte meters voorbij en finishte bijna een seconde sneller dan de topsprinter.