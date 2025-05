Kritiek op 'Nederlands model' in schaatswereld: 'Ik geloof hier niet in'

Nederland barst van het schaatstalent. Om die reden is de KNSB een paar jaar geleden gestart met commerciële ploegen, die een X-aantal rijders onder contract mogen hebben staan. Volgens succescoach Johan de Wit werkt deze manier van opleiden niet optimaal.

Dat schetst hij in zijn column voor Schaats Inside. Daarin benoemt hij 'Het Nederlandse model'. 'Nergens hebben talenten en toppers meer mogelijkheden dan in Nederland. Dit model garandeert ook medailles op grote toernooien, want er zijn er altijd wel een paar die om goud meedoen', stelt De Wit, die zelf coach is bij Team Gold, een internationale schaatsploeg met vooral Aziatische rijders - en Miho Takagi als bekendste voorbeeld.

Op de afgelopen WK afstanden pakte Nederland de nodige wereldtitels, maar er gingen ook enkele gouden medailles aan 'onze' neus voorbij. Precies de helft namelijk (8).

De Wit stipt twee 'fouten' aan

Volgens De Wit zijn daar twee oorzaken voor, zo omschrijft hij in zijn column. 'Het eerste wat fout gaat is de opleiding van junioren. Wereldwijd gebeurt dit in een aantal landen beter', vindt hij. Daarbij noemt hij als voorbeeld de enige gouden medaille op de WK junioren, al moet daar wel de kanttekening bij worden geplaatst dat Angel Daleman (toen nog 17) tussen de profs reed.

Als tweede 'fout' noemt De Wit de invulling van de commerciële teams. Hij ziet dat als een beperking. 'Er zijn namelijk geen tachtig Jenning de Boo’s of Joy Beune’s in Nederland. Er zijn maar een paar hele goede schaatsers en die zitten verdeeld over de vier ploegen', schrijft hij. Die toppers worden volgens De Wit geremd in hun ontwikkeling, omdat een groot deel (nog) niet op dat niveau zit, of er nooit komt.

Oplossing

Volgens hem is de oplossing heel simpel: laat goede buitenlandse schaatsers toe in commerciële ploegen, wat nu niet het geval is. 'Puur om je eigen toppers op een veel hoger niveau te laten trainen, denken en beslissingen maken. Op deze manier krijg je een soort superteam, waarin iedereen door elkaar wordt gestimuleerd en gemotiveerd', denkt De Wit.

Volgens De Wit zien de KNSB en NOS*NSF dit idee niet zitten, omdat ze denken hiermee de concurrentie te versterken. 'Ik geloof hier niet in. Een team met Jenning de Boo, Jordan Stolz, Peder Kongshaug en Zhongyan Ning, hoe gaaf zou dat zijn? Daar wordt iedereen toch blij van?'