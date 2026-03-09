Het WK sprint in Thialf eindigde voor Joep Wennemars opnieuw in teleurstelling. De Nederlandse topschaatser viel met een vierde plek net buiten de medailles, net als eerder op de Olympische Spelen. Na afloop reageerde hij zichtbaar gefrustreerd. Een paar dagen later lijkt de stemming echter alweer een stuk beter.

Dat blijkt uit een moment dat zijn vriendin Suzanne Schulting zondagavond op Instagram deelde. De langebaanschaatsster en shorttrackster plaatste in haar story een foto van een breed glimlachende Wennemars tijdens een strandwandeling op Vlieland. Het stel lijkt op het Waddeneiland even te ontsnappen aan alle hectiek van het afgelopen schaatsseizoen.

Einde aan slopend einde van schaatsseizoen

De ontspannen beelden op Vlieland vormen een opvallend contrast met de woorden die Wennemars vrijdag nog sprak na afloop van zijn teleurstellende WK sprint in Thialf. De schaatser van Team Essent eindigde daar als vierde, vlak achter Jenning de Boo, Jordan Stolz en Zhongyan Ning.

Volgens Wennemars zat de teleurstelling vooral in een moment op de kruising tijdens de 1000 meter. Op de eerste dag moest hij daar inhouden voor Jenning de Boo, waardoor hij volgens eigen zeggen kostbare tijd verloor. "Toen ging het nog heel erg goed en was ik onderweg naar mijn beste tijd in Thialf en dan helaas dat incidentje", vertelde hij na afloop.

i Joep Wennemars maakt samen met Suzanne Schulting een strandwandeling op Vlieland. ©Instagram

'Ik ben een beetje klaar met het hele circus rondom het schaatsen'

De schaatser sprak daarna openlijk over zijn vermoeidheid en frustratie na een zwaar schaatsjaar. "Ik ben leeggestreden, moe en ik ben er ook wel klaar mee. Met dit seizoen", zei de 23-jarige Wennemars. Daarbij verwees hij ook naar de moeilijke periode van de afgelopen maanden. Zo liep hij eerder op de Olympische Spelen in Milaan ook al een medaille mis op de 1000 meter na een incident op de kruising. De herhaling van dat scenario op de WK sprint zorgde opnieuw voor een flinke teleurstelling.

Wennemars sprak bovendien over zijn frustratie over de aandacht rond het schaatsen. "Ik ben een beetje klaar met het hele circus rondom het schaatsen", stelde hij. Daarmee doelde hij onder meer op de negatieve publiciteit die volgens hem soms ontstaat wanneer resultaten tegenvallen.

Advies voor Joep Wennemars

Marianne Timmer probeerde Wennemars na zijn teleurstelling juist wat perspectief te geven. In Sportnieuws.nl Dromen van Goud stelde de drievoudig olympisch kampioene dat de sprinter uit Dalfsen ondanks alles een sterk toernooi reed. "Joep heeft gewoon een goed, mooi toernooi gereden. Hij heeft alleen het geluk niet aan zijn zijde. Het kwartje valt gewoon niet zijn kant op", aldus Timmer.

Volgens de voormalig olympisch kampioene kan dat snel veranderen. Ze adviseerde Wennemars om na het zware seizoen even afstand te nemen. "Als het goed is gaat hij een fles wijn drinken met Suzanne Schulting. Daarna is het terugkijken en bouwen richting volgend seizoen. Kneiterhard terugkomen."