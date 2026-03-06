Joep Wennemars viel vrijdag weer buiten de medailles op de WK sprint. Na afloop verscheen hij gefrustreerd voor de camera van NOS en sprak hij harde woorden over 'negatieve publiciteit'. "Ik ben er ook wel klaar mee."

De Olympische Spelen waren al een teleurstelling voor de schaatser van Team Essent. Wennemars vertrok zonder medaille uit Milaan. Op de 1000 meter liep hij eremetaal mis na een botsing op de kruising. Die zure nasmaak hoopte hij weg te spoelen op de WK sprint, maar ook daar viel hij net buiten de podiumplekken. Wederom door een incident op de kruising.

"Ik ben leeggestreden, moe en ik ben er ook wel klaar mee. Met dit seizoen", sprak Wennemars na afloop van het toernooi in Thialf. Hij werd vierde achter Jenning de Boo, Jordan Stolz en Zhongyan Ning. Het verschil met de nummer drie was ontzettend klein en Wennemars denkt dat hij cruciale tijd heeft verloren toen hij op de eerste dag moest inhouden voor De Boo op de kruising.

"Gisteren ging het nog heel erg goed en ben ik gewoon onderweg naar mijn beste tijd in Thialf en dan helaas dat incidentje", vertelt hij. "Dat betekent niet dat ik vandaag beter zou rijden, maar dan zou ik wel vier tienden sneller hebben gereden en was ik nu derde geweest."

Frustratie

"Kan natuurlijk gebeuren. Maar wat nu vooral de boventoon voert is dat ik gewoon moe ben", aldus Wennemars. "Ik ben er klaar mee en ik ben ook gewoon wel gefrustreerd over heel veel dingen."

"Ik ben een beetje klaar met het hele circus rondom het schaatsen de afgelopen paar maanden", verklaart hij. "Ik heb het gevoel dat het gewoon heel moeilijk is om een beetje de wind in de rug te krijgen. Er hoeft maar iets niet perfect te gaan of te gaan volgens de normen en we krijgen negatieve publiciteit. Dat gaat niet alleen over mij, maar ook over mijn ploeg. Ik vind dat er vaak best een negatief beeld wordt geschetst over mensen die gewoon keihard werken elke dag."

'Heel moeilijk'

Die woorden wil hij verder niet toelichten. "Dat is niks ten koste van anderen. Ik wil ook niemand persoonlijk de schuld geven. Maar we doen gewoon allemaal keihard ons best en we zijn niet elk weekend goed. Er kunnen natuurlijk allerlei dingen gebeuren, maar ik heb een beetje het idee dat het voor een aantal mensen bij ons wel heel moeilijk is om mensen achter ons te krijgen."

Wennemars benadrukt wel dat hij fans achter zich had staan na het drama op de Winterspelen. "Ik heb me echt enorm gesteund gevoeld op de Olympische Spelen na dat voorval op de 1000 meter. Daar ben ik echt supertrots op dat het volk dan achter mij gaat staan, maar dat is natuurlijk het gevolg van de daad die ik daar ter plekke verricht. Het zou ook wel heel bijzonder zijn als mensen daarop zouden haten. Daar doel ik natuurlijk niet op."