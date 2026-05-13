Kjeld Nuis leek in Milaan afgelopen winter voor de laatste keer in zijn carrière mee te hebben gedaan aan de Olympische Winterspelen, maar is dat wel echt zo? De topschaatser reageerde woensdag met een knipoog op het nieuws dat het schaatstoernooi bij de volgende Spelen weleens in Heerenveen gehouden kan worden en zijn vriendin Joy Beune ziet de bui dan ook alweer hangen.

De inmiddels 36-jarige Nuis liet in Italië enkele maanden geleden zien dat hij ondanks zijn leeftijd nog altijd mee kan met de absolute wereldtop. Hij eindigde op de 1500 meter knap als derde en mocht daardoor een bronzen plak mee naar huis nemen. Daarmee werd hij de succesvolste schaatser ooit op die afstand.

Nuis hangt zijn schaatsen nog niet aan de wilgen, maar een vierde deelname aan de Spelen lijkt gezien zijn leeftijd ingewikkeld te worden. Als de Winterspelen in 2030 gehouden worden, is hij namelijk al een veertiger. Jorrit Bergsma pakte op die leeftijd nog goud en brons in Milaan, maar hij is dan ook gespecialiseerd in de afstanden waar explosiviteit minder belangrijk is.

Over die Spelen van 2030 kwam deze week opvallend nieuws naar buiten. Het was al langer duidelijk dat de Franse organisatie geen nieuwe hal wil bouwen voor het langebaanschaatsen, maar maandag werd bekend dat er 'exclusieve gesprekken' gehouden gaan worden met Thialf om dat het olympische toernooi te houden.

De kans is dus best aanwezig dat de Nederlandse schaatsers over vier jaar een thuisvoordeel gaan hebben. Dat is uniek, want nooit eerder werd een onderdeel van de Winterspelen in ons land gehouden.

Beune ziet bui hangen na knipoog van Nuis

Het nieuws blijkt ook Nuis bereikt te hebben en misschien geeft het hem wel net het zetje om nog vier jaar door te gaan. De topschaatser deelde op zijn Instagram beelden van de eerste trainingen voor het nieuwe seizoen en reageert in het bijschrift met een knipoog op de mogelijkheid dat het olympisch schaatstoernooi bij de volgende Spelen in Nederland is: "2030 Olympics Thialf? Maak me nou nie gekkkk!!"

Joy Beune, de vriendin van Nuis, lijkt de bui alweer te zien hangen dat haar vriend alsnog vier jaar doorgaat. "Oh god...", reageert de topschaatsster op het bericht van haar geliefde.

