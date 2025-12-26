Het cruciale olympisch kwalificatietoernooi (OKT) voor Nederlandse schaatsers gaat eindelijk beginnen. Vanaf vandaag (tweede kerstdag) wordt in Thialf bepaald welke Nederlanders mogen meedoen aan de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan. Volg hieronder vanaf 15.00 uur live de tussenstanden van de 1000 meter (vrouwen) en 5000 meter (mannen).

Het eerste startschot klinkt vandaag om 15.00 uur. De vrouwen beginnen dan aan de 1000 meter. Van de favorieten gaat Jutta Leerdam als eerste een tijd neerzetten. De nummer 2 van de vorige Olympische Winterspelen rijdt tegen het 18-jarige toptalent Angel Daleman. Andere kandidaten voor het podium zijn Femke Kok, Isabel Grevelt, Marrit Fledderus en Antoinette Rijpma-de Jong.

De nummers 1 en 2 van de 1000 meter staan op de veelbesproken matrix op respectievelijk plek 5 en plek 7. Daarmee zijn ze dus in principe zeker van deelname aan de Spelen. De nummer 3 van de 1000 meter staat in de matrix op plek 15 en is afhankelijk van de resultaten op de andere afstanden. Bij zowel de mannen als de vrouwen mogen er maar negen schaatsers naar Milaan.

5000 meter voor mannen

Om 15.47 uur begint de vijf kilometer voor mannen. Marcel Bosker gaat in rit 8 van start als regerend Nederlands kampioen. Zijn tegenstander Chris Huizinga pakte het jaar daarvoor de nationale titel.

Ook Jorrit Bergsma en Stijn van de Bunt mikken op minstens een podiumplek. De slotrit gaat tussen kanshebbers Kars Jansman en Beau Snellink. Patrick Roest doet ook mee (winnaar van zilver op de 5000 meter bij de Winterspelen van 2022), maar wordt ditmaal niet gezien als een van de favorieten. Hij kreeg uiteindelijk zelfs een aanwijsplek voor het OKT, aangezien hij zich niet rechtstreeks wist te plaatsen.

In de matrix staat de winnaar van de 5000 meter op plek 6 en de nummer 2 op plek 8. De nummer 3 is met plek 13 afhankelijk van hoe het OKT verloopt om in aanmerking te komen voor een olympisch startbewijs.

Ex-topschaatsster Marianne Timmer blikt in de nieuwste aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud vooruit op het OKT.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.