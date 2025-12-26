Patrick Roest is niet boven zichzelf uitgestegen op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). De meervoudig wereldkampioen op de 5000 meter worstelt al langer met zichzelf. In Thialf werd het opnieuw een gevecht tegen zichzelf. Hij eindigde teleurstellend in 6.26,27.

Na de eerste volle ronde liep Roest direct achter de feiten aan ten opzichte van zijn directe tegenstander Wisse Slendebroek. Roest dook daarna al in de dertigers, wat een slecht teken was - en een voorbode voor wat zou komen. "Wat wil je dan?", vroeg oud-schaatser Martin Hersman zich hardop af.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

"Dit gun je zo’n Roest niet, in een vol Thialf", vulde commentator Herbert Dijkstra aan. Vier van de tien beste tijden in Thialf op de 5000 meter zijn in handen van de worstelende Roest. Die is sinds de start van het seizoen van 2024 niet meer de oude. Wel kreeg hij nog een wildcard voor dit OKT, maar hij was pure opvulling van het deelnemersveld. Het werd een lijdensweg voor Roest.

'Hij kan niet meer schaatsen'

Dat zagen ook voormalig schaatskampioenen Erben Wennemars en Ireen Wüst. "Vanaf de eerste meter zie je dat er gewoon geen vertrouwen in zit", constateert Wennemars bij de NOS. "Hij is wel fit, hij is wel gezond. Het lijkt alsof hij niet meer kan schaatsen", is zijn pijnlijke oordeel.

Presentator Henry Schut merkte op dat het een andere Roest is, maar wel 'steady traag'. "Hij krijgt het niet overgebracht op het ijs. Het ziet er matjes uit, er mist power", zag Wüst. "Het is ook echt technisch, het ziet er niet uit waar hij mee bezig is. Dat vind ik jammer", ging Wennemars verder. "Ik denk dat hij geen moment het gevoel heeft gehad van: ik ben lekker aan het schaatsen. Het is nu gewoon een middelmatige schaatser."

Vraagtekens over gezondheid Roest

"Ik denk dat ze al heel lang niet weten wat er aan de hand is", zei Wennemars over de fysieke ongemakken waar Roest al anderhalf jaar tegen vecht. "Misschien is het wel al langer. Ze zijn echt aan het zoeken. Maar het is wel super frustrerend voor zo’n groot kampioen om op deze manier rond te rijden."

Wennemars heeft wel waardering voor het feit dat Roest kwam opdagen. "Hij loopt niet weg, hij staat hier gewoon. Hij laat de beste versie van hem zien, alleen dat is niet goed genoeg", stelde hij. De vraag is: hoe nu verder? Roest is pas dertig jaar. Wüst heeft geen idee. "Hij moet bij zichzelf te raden gaan of hij dit nog wil en kan opbrengen", vindt Wüst. "Schaatsen is zo niet leuk", vulde Wennemars aan. "Zo is het een verschrikkelijke sport."

Roest komt dit OKT nog in actie op de 1500 meter. Maar ook op die afstand wordt in de huidige situatie weinig van hem verwacht.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.