Het olympisch kwalificatietoernooi staat voor de deur en dat is misschien wel een van de spannendste races uit de carrière van de Nederlandse schaatsers. In Thialf kunnen ze eind december tickets verdienen voor de Olympische Spelen van Milaan in februari. De toegangsbewijzen worden verdeeld via een zogeheten 'matrix' en die zorgt altijd voor discussie. Dat is in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud niet anders.

'Lekker ingewikkeld', merkt ex-topschaatsster Marianne Timmer op als het over het beruchte schema gaat. De Nederlandse schaatsbond KNSB heeft een rangschikking gemaakt op basis van waarvan zij denkt dat Nederland de grootste medaillekansen heeft. Zo staat bij de vrouwen de winnares van de 500 meter (waarschijnlijk Femke Kok) op één, terwijl dat bij de mannen de mass start is. Waarschijnlijk gaat die plek naar Jorrit Bergsma.

'Bijna niet uit te leggen'

Zowel bij de mannen als de vrouwen mogen er negen schaatsers naar de Spelen. Als er geen dubbelingen zijn, zijn dat dus de nummers één tot en met negen op de matrix. Staat Femke Kok er door haar resultaten twee keer in de top-9, mag de nummer 10 naar de Spelen. Enzovoorts. Zo'n ingewikkelde matrix is altijd voer voor discussie. Bij de mannen staat de nummer drie van de 1000 meter op het OKT bijvoorbeeld hoger in het schema dan de winnaar van de 10.000 meter. Timmer vindt er ook wat van. "Het is ook bijna niet uit te leggen voor mensen die het volgen."

Slecht voor de schaatssport

Los van de discussie of de volgorde terecht is, vindt Timmer het simpelweg niet goed voor het schaatsen. "Ik vind dat het de sport niet mooier maakt, want het is niet duidelijk. Het is een soort van duidelijk, het is een hoog intelligente formule en dat wil niet zeggen dat het altijd het beste is."

De matrix an sich is al lastig genoeg, laat staan dat er mogelijk nog schaatsers in aanmerking komen voor een aanwijsplek of dagenlang niet zeker zijn van deelname aan de Olympische Spelen. "Het is gewoon een gekke wedstrijd omdat je het door de constructie niet meteen weet. Ik weet ook niet of die schaatsers daar zo mee bezig zijn."

Timmer vindt het 'gedoe'

En misschien is het ook maar goed dat schaatsers zich alleen maar afsluiten en focussen op hun race. "Ja", beaamt Timmer. "Eigen rit rijden, maar ook voor het publiek is het lastig om te volgen zo." Als er later in de podcast dieper op de matrix wordt ingegaan, vat Timmer - die absoluut geen fan is van het systeem - het droogjes samen. "Goh, wat een gedoe jongens..."

