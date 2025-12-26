Femke Kok heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Ze was vrijdag de snelste op de 1000 meter bij het OKT. Suzanne Schulting zorgde met een tweede plek voor een daverende verrassing. Jutta Leerdam kwam ten val en ziet haar ticket vooralsnog aan haar neus voorbij gaan.

Het verloop van de 1000 meter was één groot spektakel. Leerdam kwam in actie tegen schaatstalent Angel Daleman. De 18-jarige Daleman maakte een valse start. Voor Leerdam eindigde haar rit in een drama. Ze kwam ten val en kan dus nog niet rekenen op een ticket voor de Olympische Spelen. De topschaatsster was in tranen. Ook bij haar verloofde Jake Paul was de schrik groot op de tribune in Thialf.

In de slotrit reed Femke Kok tegen Antoinette Rijpma-de Jong. Ook die race begon met een valse start. Kok was het snelste met 1:14.08. Rijpma-de Jong kwam niet verder dan een zevende plek. Naomi Verkerk werd derde.

Suzanne Schulting

Suzanne Schulting beleefde voorafgaand aan de OKT nog een teleurstellende World Cup in Hamar. In Thialf wist ze weer het beste van haarzelf te laten zien. Ze reed een tijd van 1:14.71. Het is haar beste tijd op de 1000 meter in vijf jaar en die was goed voor een tweede plaats. Ze gaat daardoor ook naar de Spelen. Ze was dolblij na afloop.

Plaatsing voor Winterspelen

De nummers 1 en 2 van de 1000 meter staan op de veelbesproken matrix op respectievelijk plek 5 en plek 7. Daarmee zijn ze dus in principe zeker van deelname aan de Spelen. De nummer 3 van de 1000 meter staat in de matrix op plek 15 en is afhankelijk van de resultaten op de andere afstanden. Bij zowel de mannen als de vrouwen mogen er negen schaatsers naar Milaan.

