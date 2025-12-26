Stijn van de Bunt heeft vrijdag voor sensatie gezorgd op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Hij reed een geweldige tijd op de 5000 meter en plaatste zich zo voor de Winterspelen van Milaan.

De 21-jarige Van de Bunt zorgde voor een grote verrassing in zijn rit tegen Jorrit Bergsma. Hij reed een dik persoonlijk record van 6:09.30. Bergsma zette een tijd van 6:14.31 neer. Marcel Bosker en Chris Huizinga kwamen in de voorlaatste rit in actie, maar zij konden niet aan de tijd van Van de Bunt komen. Huizinga werd tweede met 6:12.10, Bosker derde met 6:13.10.

Beau Snellink en Kars Jansman konden in de laatste rit de tijd van Van de Bunt ook niet meer verbeteren. Zij werden respectievelijk vijfde en zesde.

Patrick Roest

Patrick Roest kreeg een aanwijsplek voor het OKT. De 30-jarige won in 2022 nog olympisch zilver op de 5000 meter. Maar sinds het vorige seizoen deed hij niet meer mee om de prijzen. Hij wist vrijdag ook niet te verrassen. Roest reed een tijd van 6:26.27. "Hij heeft het nu absoluut niet meer", klonk het commentaar.

Plaatsing Olympische Spelen

In de matrix staat de winnaar van de 5000 meter (Van de Bunt) op plek 6 en de nummer 2 (Huizinga) op plek 8. De nummer 3 (Bosker) is met plek 13 afhankelijk van hoe het OKT verloopt om in aanmerking te komen voor een olympisch startbewijs.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is.