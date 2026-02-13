De 10.000 meter bij de mannen staat vandaag op het programma op de Olympische Winterspelen in Milaan. Stijn van de Bunt en Jorrit Bergsma komen namens Nederland in actie en hopen te verrassen in een deelnemersveld met loodzware concurrentie. De grote favorieten verschijnen later op het ijs, met onder anderen Sander Eitrem, Metoděj Jílek en Timothy Loubineaud . Volg hier live alle ontwikkelingen.

De startlijst voor de 10.000 meter bij de mannen op de Olympische Winterspelen in Milaan werd op het laatste moment gewijzigd. Door de afmelding van de Amerikaan Casey Dawson is het schema aangepast. Dat had ook gevolgen voor de Nederlandse topschaatsers Stijn van de Bunt en Jorrit Bergsma.

Van de Bunt zou oorspronkelijk in de tweede rit starten tegen zijn Belgische ploeggenoot bij IKO-X2O Bart Swings, maar door de afmelding van Casey Dawson is het schema omgegooid. De Nederlander komt nu uit in de derde rit en treft daarin de Pool Vladimir Semirunniy. Voor de debutant is het zijn tweede optreden in Milaan, nadat hij eerder al de 5.000 meter reed.

Bergsma bleef wel in de vierde rit staan, maar hij kreeg een andere tegenstander. Waar hij eerst was gekoppeld aan de Nederlands-Canadees Ted-Jan Bloemen, staat nu de Italiaan Davide Ghiotto naast hem. Dat betekent voor Bergsma een rechtstreeks duel met een thuisfavoriet, wat de rit in het Italiaanse stadion extra beladen maakt.

Favorieten

De aangepaste indeling zorgt er ook voor dat de rest van het veld licht is opgeschud. In de eerste rit openen Riccardo Lorello en Viktor Hald Thorup het bal. In de tweede rit neemt Swings het op tegen de Noor Sigurd Henriksen. De vijfde rit gaat tussen Metodej Jilek en Bloemen, die door de wijziging een plekje is doorgeschoven.

De absolute favorieten komen in de slotrit in actie. Daar treffen Sander Eitrem en Timothy Loubineaud elkaar in wat op papier het koningsduel van de dag is. Loubineaud verbaasde eerder dit seizoen tijdens de World Cup in Salt Lake City door het wereldrecord op de 5.000 meter te verbeteren. Dat record werd enkele maanden later echter alweer aangescherpt door Eitrem. De Noor pakte in Milaan bovendien al goud op de 5.000 meter en verkeert in absolute topvorm, wat mogelijk voor een spannende onderlinge strijd gaat zorgen.

Volgende schaatsmedaille?

De tien kilometer is de volgende afstand die wordt gereden op de Winterspelen. De 1.000 meter van woensdag zorgde bij de mannen voor flink wat vuurwerk. Joep Wennemars was uitstekend bezig aan zijn rit, maar werd tot zijn woede gehinderd werd op de kruising door zijn Chinese tegenstander Lian Ziwen. Hij hield knap stand en gaf alles tot de finish, alleen verloor hij wel kostbare tijd. Wennemars mocht in zijn eentje via een reskate na alle ritten nog eens aantreden, maar een verbeterde tijd zat er geen enkel moment in.

Het goud ging naar Jordan Stolz die in een onderling duel Jenning de Boo versloeg. De Nederlander kon wel met opgeheven hoofd terugkijken op zijn race, waarmee hij knap zilver won. Kjeld Nuis kwam als eerste van TeamNL in actie, maar kon niet in de buurt komen van het podium.