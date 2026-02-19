De 1500 meter bij de mannen is begonnen op de Olympische Spelen in Milaan. Met Kjeld Nuis, Joep Wennemars en Tijmen Snel komen er drie Nederlanders in actie op de koningsafstand. Voor Nuis wordt het zijn laatste olympische optreden, terwijl Wennemars op jacht is naar revanche en Snel hoopt te verrassen. Topfavoriet Jordan Stolz kan in de laatste rit van de dag zijn derde gouden medaille pakken. Volg hier live alle ontwikkelingen.

Nuis, die op de vorige twee Spelen goud pakte op de 1500 meter, hoopte dat hij in de buitenbaan tegen de Chinees Zhongyan Ning mocht starten. En hij had geluk bij de loting, want hij mag het inderdaad tegen Ning opnemen én in de buitenbaan starten. Dat gebeurt in rit dertien, als kort daarvoor de andere twee Nederlanders zijn geweest. Waarom Nuis graag tegen Ning wil? "Omdat hij heel hard start, hij heeft een beetje dezelfde manier van rijden. Met Ning kun je echt tot aan de laatste meters battelen als je een goede rit hebt", liet hij woensdag weten in een interview.

Joep Wennemars en Tijmen Snel

Tijmen Snel rijdt in rit twaalf tegen Taiyo Nonomura. In rit elf komt Joep Wennemars als eerste Nederlander in actie. Hij treft Daniele di Stefano uit Italië. Wennemars had op de 1000 meter veel pech met zijn tegenstander omdat hij op de laatste kruising werd gehinderd door Lian Ziwen. Daardoor liep hij zeer waarschijnlijk een (bronzen) medaille mis. Hij deed nog een re-skate, maar kwam niet meer tot een betere tijd. Op de 500 meter speelde hij geen rol van betekenis, maar hij wil op de 1500 meter wat laten zien.

Slotakkoord van Jordan Stolz

Topfavoriet Jordan Stolz start pas in de slotrit. Hij moet afrekenen met regerend wereldkampioen Peder Kongshaug. Andere prominenten zijn Finn Sonnekalb en Sander Eitrem (rit 14), Vladimir Semirunniy (rit 6) en Metodej Jilek (rit 7). Halverwege het programma vindt er na rit acht een dweilpauze plaats. De drie Nederlanders schaatsen dus pas na de onderbreking, terwijl Semirunniy en Jilek daarvoor al een scherpe tijd hopen neer te zetten.

De 1500 meter voor mannen vindt donderdag plaats om 16.30 uur plaats. Een dag later is het de beurt aan de vrouwen op dezelfde afstand met namens Nederland Marijke Groenewoud, Femke Kok en Antoinette Rijpma-de Jong.