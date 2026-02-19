Kjeld Nuis heeft donderdag zijn laatste olympische wedstrijd gereden. Hij reed een geweldige rit op de 1500 meter tijdens de Winterspelen in Milaan. Zijn vriendin Joy Beune keek trots toe vanaf de tribune.

De 36-jarige Nuis won al drie keer olympisch goud in zijn carrière. Hij hoopt zijn laatste Spelen nog af te kunnen sluiten met een medaille. Met een fantastische tijd van 1.42,82 deed hij mee in de strijd om het eremetaal op de 1500 meter. Het bleek uiteindelijk genoeg voor brons.

Beune was daarbij aanwezig in de schaatshal in Milaan. Haar eigen Spelen zitten er al op, maar de 26-jarige staat wel nog op de reservelijst voor de 1500 meter vrouwen. Ze hoopt nog in actie te mogen komen op de afstand waarop ze regerend wereldkampioene is, maar dan zal Femke Kok, Antoinette Rijpma-de Jong of Marijke Groenewoud zich moeten afmelden.

Beune was aanwezig bij de emotionele laatste olympische race van Nuis en wachtte samen met zijn Reggeborgh-teamgenoot Jenning de Boo in spanning af na zijn rit. Toppers Jordan Stolz en Peder Kongshaug moesten nog in actie komen en dus was een medaille nog niet zeker. De directe tegenstander van Nuis, Ning Zhongyan was sneller dan de Nederlander met een tijd van 1:41.98. Daarmee pakte hij uiteindelijk het goud. Stolz werd tweede.

Emotioneel

Nuis vierde zijn medaille meteen samen met zijn vriendin, die hem in haar armen sloot. De tranen stonden in de ogen bij Beune. Voorafgaand aan de race liet Nuis al weten dat het voor hem een bijzonder moment zou gaan worden. "Al die herinneringen schieten door je kop. Gisteren wilde ik een postje maken en toen ben ik halverwege gekapt omdat ik voelde dat ik er emotioneel van werd. Zo ken ik mezelf niet", zei hij.