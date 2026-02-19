Kjeld Nuis, Joep Wennemars en Tijmen Snel hopen op deze Spelen op een succes tijdens de 1500 meter. Wie weet om op het juiste moment te schitteren op die afstand tijdens de Winterspelen, is Mark Tuitert. Hij werd in 2010 verrassend olympisch kampioen en koestert dus prachtige herinneringen aan de afstand.

De huidige NOS-analist rekende zestien jaar geleden in Vancouver af met onder meer Shani Davis en Ivan Skobrev. Hij weet dus wat er nodig is om te pieken op de 1500 meter, waarbij alles op zijn plek viel in die gouden race in Canada. Al die jaren hard werken werden beloond.

Via LinkedIn blikt Tuitert nog een keer terug op die memorabele schaatsdag. "Alles wat we doen in het leven is een soort puzzel: het samenbrengen van verschillende persoonlijkheden, verschillende kwaliteiten, en bovenal toewijding aan een missie, een groter doel." En een ultieme droom had Tuitert.

Droom kwam uit met goud

"Voor mij was dat doel om al die puzzelstukjes samen te brengen op 20 februari 2010, voor mijn olympische 1500 meter. Om mezelf na afloop in de spiegel aan te kunnen kijken, en tegen de mensen om me heen te zeggen: dit is het allemaal waard geweest (zelfs als je niet wint)." Die laatste toevoeging tussen haakjes mocht achterwege blijven, want Tuitert greep het goud.

Inmiddels is Tuitert al even schaatser af en is hij vooral bekend als analist. Op donderdag en vrijdag kan hij dus extra genieten van de 1500 meters bij de mannen en vrouwen. "Vandaag en morgen kijk ik toe als analist bij de NOS, waar we ook met een team alle puzzelstukjes proberen te laten vallen, om de verhalen en de reaces van de atleten van vandaag zo goed mogelijk te laten zien. Ik zou zeggen: geniet ervan!"

Bij de mannen zijn Joep Wennemars, Kjeld Nuis en Tijmen Snel de drie Nederlanders. Femke Kok, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong komen in actie bij de vrouwen op vrijdag.