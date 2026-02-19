Joep Wennemars kwam donderdag in actie op de 1500 meter bij de Olympische Winterspelen en reed een sterke race in Milaan, maar helaas voor hem was het net niet genoeg. Op de tribunes leverde de race van de schaatser van Team Essent overigens een hoop zenuwen op bij vader Erben. Hij had zichzelf nauwelijks onder controle rond de race van zijn zoon en zorgde voor een opmerkelijk moment.

Al voor de race zat het hart in de keel bij Wennemars senior. Hij werd in beeld genomen terwijl de zenuwen duidelijk zijn werk deden en dat leek de voormalig topschaatser aan de andere mensen op de tribune ook aan te geven. Wennemars maakte een gebaar waarmee hij wilde zeggen dat het zijn hartslag flink hoog was.

Na het drama op de 1000 meter hoopte hij natuurlijk dat zijn zoon deze keer wel de optimale race kon rijden. Wennemars junior, die in de elfde van de in totaal vijftien ritten in actie kwam, reed een sterke race en zette op dat moment veruit de snelste tijd neer. Met zijn 1.43,05 verbeterde hij ook het olympisch record van Kjeld Nuis uit 2022.

Wennemars niet de snelste

Vader Erben had het tijdens de laatste meters van zijn zoon al niet meer en stond springend en juichend hem toe te schreeuwen. Toen Joep over de streep kwam en de tijd op de borden kwam, ging Wennemars senior volledig uit zijn dak. Hij knuffelde vervolgens iemand op de tribunes, die hij niet leek te kennen, en dat had vervelende gevolgen. 'Het slachtoffer' droeg namelijk een bril en door de enthousiaste knuffel van Wennemars ging die stuk. Hij leek er dan ook niet bepaald blij mee te zijn.

Bekijk hieronder de beelden van de meelevende Erben Wennemars:

Bron: HBO Max / Eurosport

Domper

De druiven waren uiteindelijk echter alsnog zuur voor Joep en Erben. De schaatser van Team Essent was hij niet de enige die onder het olympisch record van de titelhouder dook. Twee ritten later reden zowel Zhongyan Ning en Nuis zelf sneller dan de tijd van Wennemars. Doordat Jordan Stolz, die verrassend naast goud greep, dat in de laatste race ook deed, greep Wennemars naast eremetaal. De teleurstelling droop na afloop dan ook van zijn gezicht.