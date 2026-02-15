Femke Kok weet waar ze zondag aan toe is op de 500 meter tijdens de Olympische Spelen in Milaan. De loting heeft haar gekoppeld aan de regerend olympisch kampioene in de vijftiende en allerlaatste rit. Jutta Leerdam en Anna Boersma komen eerder in actie en willen de druk dus opvoeren. Volg hier live de 500 meter voor vrouwen.

Kok is al twee jaar ongeslagen op de 500 meter en moet voor het tweede schaatsgoud voor TeamNL zorgen. Er is niemand die aan haar kan tippen, al 23 races lang, en dus moet Kok alleen nog zorgen dat ze op haar best is en op de been blijven. Dat moet ze doen tegen Erin Jackson. De Amerikaanse won vier jaar geleden goud in Peking, maar is dit seizoen verre van in topvorm. Ze kampte zelfs even met een blessure in aanloop naar de Spelen.

Laatste binnenbocht voor Kok

Kok weet tijdens de laatste rit precies welke tijd genoeg is voor goud, want alle 27 andere schaatssters op de 500 meter komen voor haar in actie. Kok mag in de buitenbocht starten tegen Jackson en heeft dus de laatste binnenbocht. Op de kruising zou ze dan van Jackson kunnen profiteren. Boersma maakt haar olympische debuut in de voorlaatste (veertiende) rit tegen de Japanse Yukino Yoshida en start juist in de binnenbocht.

Loting Jutta Leerdam

Jutta Leerdam komt relatief vroeg in actie, want de winnares van olympisch goud op de 1000 meter zit in rit 12 van de 15. Zij schaatst tegen de Duitse Sophie Warmuth en start in de binnenbaan. Om 17.03 uur begint de eerste rit en doordat er een oneven aantal deelneemsters is, moet de Britse Ellia Smeding die helemaal alleen moet rijden.

Bij de mannen won Jenning de Boo zaterdag zilver, achter Jordan Stolz. Kok en De Boo trainden de afgelopen dagen als teamgenootjes van Team Reggeborgh al samen.