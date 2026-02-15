Femke Kok en Jutta Leerdam hebben zich op de Olympische Winterspelen gekroond tot koninginnen van de korte afstanden. Kok pakte zondag voor Leerdam het goud op de 500 meter en daarmee waren de rollen precies omgedraaid te opzichte van de 1000 meter. De twee Nederlandse topschaatssters zorgden na de race voor een heel bijzonder moment.

De 500 meter was bijna een kopie van de 1000 meter, maar dan waren de rollen voor Kok en Leerdam precies omgedraaid. Waar Leerdam op de kilometer in de slotrit de geweldige tijd van haar landgenote toch nog wist te verbeteren, deed Kok dat zondag ook in de laatste rit op de kortste afstand. Beide vrouwen sluiten de Spelen daarmee af met een gouden en een zilveren medaille.

Innige omhelzing

Waar de twee vrouwen elkaar na de 1000 meter al omhelsden, zochten ze elkaar zondag opnieuw op na de laatste rit. De twee lieten eerder al weten dat er onderling heel veel respect voor elkaar is en dat leidde na hun tweede confrontatie tot een bijzonder moment.

Kok en Leerdam omhelsden elkaar direct na afloop van de 500 meter en wisselden daarbij ook een paar woorden met elkaar. Vervolgens schaatsten de twee een stukje over het ijs terwijl ze elkaars hand in de lucht hielden. Het publiek in de schaatshal in Milaan ging ondertussen uit zijn dak bij dat moment. Dat is niet gek, want er zijn deze weken veel Nederlanders aanwezig bij de schaatswedstrijden en zij wilden Leerdam en Kok natuurlijk bedanken voor hun geweldige prestaties.

Bron: HBO Max/Eurosport

Historische 500 meter

Kok en Leerdam zorgden voor een historische 500 meter, want nooit eerder deden Nederlandse vrouwen het zo goed op die afstand. Margot Boer was tot zondag namelijk de enige Nederlandse die een medaille had gepakt. Zij werd in 2014 derde op de Spelen.

De 25-jarige Kok werd dus de allereerste vrouw uit Nederland die zich kroonde tot olympisch kampioen op de 500 meter en Leerdam is nu de enige met een zilveren plak op die afstand. Het was vanzelfsprekend ook het eerste 1-2'tje op dit onderdeel bij de vrouwen. Bij de mannen zorgden Michel Mulder en Jan Smeekens daar al eens voor in 2014.