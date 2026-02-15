Jake Paul juichte Jutta Leerdam maandag uitbundig toe tijdens haar gouden race op de 1000 meter en na een uitstapje was de verloofde van de topschaatsster er ook weer bij tijdens de 500 meter op de Olympische Winterspelen. Hij keek vol zenuwen toe hoe Leerdam opnieuw uit wist te blinken in Milaan en dat maakte hem trots.

Zondagmiddag deelde Paul al met zijn bijna dertig miljoen Instagram-volgers dat zijn verloofde in actie zou komen. Terwijl Leerdam zelf genoot van een Italiaanse pasta en wat zonnestralen in het olympisch dorp, liet Paul zijn volgers weten waar ze de race konden bekijken. Zelf nam Paul, zoals verwacht, weer plaats op de tribune om zijn verloofde van dichtbij de jacht op landgenote en topfavoriete Femke Kok te zien openen.

Waar Paul na de 1000 meter van Leerdam al wist dat wat het resultaat was doordat ze in de laatste rit in actie kwam, moest hij zondag wat geduld hebben. Leerdam reed in de twaalfde rit de snelste tijd, maar moest toen nog drie ritten afwachten.

De zenuwen waren dan ook enorm bij Paul voordat duidelijk werd wat de uitkomst was. Leerdam kon topfavoriete Femke Kok niet kloppen, maar dat bleek uiteindelijk de enige vrouw die onder haar tijd dook. De vreugde was dan ook enorm bij Leerdam dat ze met het zilver aan de haal ging.

Daar was de schaatsster erg blij mee en bij Paul overheersten na afloop vooral gevoelens van trots. Dat liet hij blijken op sociale media. "Ze is zo geweldig", schrijft Paul bij een video op Instagram. Op het filmpje is te zien hoe Leerdam voorbijschaatst en vanaf de tribune wordt aangemoedigd door haar verloofde. "Je inspireert ons allemaal", deelt Paul verder in het bericht.

Tranen na 1000 meter

Eerder zag Paul zijn verloofde haar felbegeerde goud winnen op de 1000 meter. De enige prijs die nog ontbrak aan Leerdams indrukwekkende palmares. De Amerikaan hield het dan ook niet droog toen hij de droom van Leerdam van dichtbij uit zag komen. Terwijl Leerdams ouders juichten en Pauls hand de lucht in staken, barstte hij in tranen uit.