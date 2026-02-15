De vrouwen op de ploegenachtervolging plaatsten zich zaterdag voor de halve finales tijdens de Olympische Spelen in Milaan en zondag moeten de mannen het laten zien. In de allerlaatste rit weten ze precies wat er nodig is in de kwartfinales om op basis van tijd door te gaan. Volg het veelbesproken onderdeel hier live.

De mannen van bondscoach Rintje Ritsma zijn in de loting gekoppeld aan Frankrijk in de vierde en laatste rit. Om 16.00 uur begint de ploegenachtervolging mannen met rit 1 tussen Japan en Duitsland. Maar alle ogen zijn gericht op de 'Pain Train'. Het Amerikaanse trio, bestaande uit Ethan Cepuran, Casey Dawson en Emery Lehman, is de absolute topfavoriet, maar ook zij moeten zich eerst nog zien te plaatsen. De Verenigde Staten zitten in rit 2 tegen thuisland Italië, met onder meer Davide Ghiotto.

Ploeg van bondscoach Rintje Ritsma

Noorwegen moet in rit drie tegen China en daarmee is de loting compleet. De rit winnen is in principe niet nodig, want de snelste vier tijden gaan naar de halve finales, die dinsdag 17 februari worden verreden. Bondscoach Rintje Ritsma maakte zaterdag al bekend dat bij de mannen Stijn van de Bunt, Chris Huizinga en Marcel Bosker zullen starten namens TeamNL. Jorrit Bergsma blijft vooralsnog reserve, maar zou dinsdag ingezet kunnen worden tijdens de halve finale. Als Nederland die natuurlijk weet te halen.

Ploegenachtervolging

Amerika heeft het wereldrecord in handen. De 'Pain Train' reed in november 2025 in Salt Lake City liefst 3:32,49. Even was er nog een gerucht dat Jordan Stolz plaats zou nemen in de Amerikaanse ploeg om zijn recordjacht op vijf keer goud levend te houden, maar de alleskunner gaf aan niet in de team pursuit te stappen. Hij wil liever de 1500 meter winnen en eventueel de mass start. Die zijn respectievelijk donderdag en zaterdag. Noorwegen is regerend olympisch kampioen op de ploegenachtervolging.