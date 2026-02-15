Geen enkel schaatsonderdeel werd de afgelopen weken meer besproken dan de ploegenachtervolging bij de mannen. Dat had alles te maken met het feit dat Marcel Bosker speciaal voor die discipline mee werd genomen naar Milaan. Nederland overleefde zondag ternauwernood de kwartfinales en ligt daarmee nog altijd op medaillekoers. Uitgerekend Bosker kreeg na afloop de credits.

De kwartfinales op de ploegenachtervolging stonden zondag enkel in het teken van overleven. Er viel namelijk enkel een medaille te verliezen en niet te winnen. Nederland moest bij de beste vier landen zitten en dat lukte ternauwernood. Bosker, Chris Huizinga en Stijn van de Bunt wisten de vierde tijd neer te zetten en staan daarmee in de halve finales van dinsdag.

Dat zorgde voor veel opluchting bij de rijders en bondscoach Rintje Ritsma, maar ook bij Irene Schouten, die als analist namens de NOS aanwezig was. "Het was geen vlekkeloze rit, maar ik denk dat het wat sneller kan", vertelde de drievoudig olympisch kampioene.

'Hij ging er vol in'

Waar de meeste landen de volgorde tijdens de race hetzelfde houden, deed Nederland dat niet. Bosker startte speciaal voor de start op kop en zakte later terug. Die keuze pakte volgens Tuitert goed uit: "De opening was goed van Bosker. Die ging er vol in en dat was nodig om op snelheid te komen. Daarna had hij het heel zwaar, maar hij trekt hem wel op snelheid."

Bosker zakte later terug naar de laatste plek en moest flink aanpoten om weer aan te haken bij de andere twee: "Hij heeft daar wel kracht verspild, want de laatste man kost veel energie."

Medaille lijkt mogelijk

Nederland neemt het dinsdag in de halve finales op tegen Italië, dat de snelste tijd neerzette en ruim drie seconden sneller dan de ploeg van Ritsma was. Als Van de Bunt, Huizinga en Bosker dat duel verliezen dan strijden ze in de troostfinale om het brons. Daarin zou dan waarschijnlijk China de tegenstander zijn. Dat land reed de derde tijd en was slechts 0,19 seconden sneller dan Nederland. Alles is mogelijk voor brons", was de conclusie dan ook van Tuitert.