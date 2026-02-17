De Nederlandse schaatsers zijn er op de Olympische Spelen in Milaan niet in geslaagd een medaille te pakken op de ploegenachtervolging. De ploeg met Stijn van de Bunt, Jorrit Bergsma, Chris Huizinga en reserve Marcel Bosker moest in de troostfinale nipt zijn meerdere erkennen in China en eindigde daardoor als vierde. Het goud ging uiteindelijk naar Italië dat met overmacht topfavoriet Amerika aan de kant zette.

Nederland verscheen in de troostfinale in dezelfde opstelling als in de halve finale, waarin bondscoach Rintje Ritsma opnieuw koos voor Bergsma, Van de Bunt en Huizinga. Bosker werd opnieuw gepasseerd. Ritsma gaf dinsdag de voorkeur aan Bergsma. Daarmee reed Bosker, die in de kwartfinale nog wel in actie kwam, uiteindelijk alleen die eerste race van het toernooi.

De vierde plaats betekent een teleurstelling voor de Nederlandse ploeg. Uiteindelijk kwam de equipe van de veelbesproken bondscoach Ritsma slechts negen honderdsten tekort voor brons. In de halve finale bleek thuisfavoriet Italië nog te sterk, waarna in de strijd om het brons ook China een maatje te groot bleek.

Het resultaat komt na een seizoen waarin veel te doen was rond de ploegenachtervolging. Bondscoach Rintje Ritsma kreeg onder meer kritiek na de keuze om Bosker via een aanwijsplek mee te nemen naar de Spelen ten koste van Tim Prins. Dat onderwerp zal ongetwijfeld nog worden besproken, juist omdat Bosker in Milaan uiteindelijk alleen de kwartfinale reed. Ook in de aanloop naar het toernooi was er onrust, bijvoorbeeld toen Van de Bunt via de media moest vernemen dat hij nog niet zeker was van zijn plek in de ploeg.

Voor Bergsma en Van de Bunt zitten de Spelen er nog niet op. Beiden komen later in Milaan nog in actie op de massastart, waar volop kansen liggen op olympisch eremetaal. Voor Bosker en Huizinga is het toernooi nu wel voorbij.