Marianne Timmer is hoopvol gestemd over de Nederlandse schaatsers, die zaterdag een plek in de halve finale op de ploegenachtervolging veiligstelden. "Ze hebben nog wel wat te doen, maar ik zie het niet als een onmogelijk opgave", ziet de drievoudig olympisch kampioene wel medaillekansen voor de equipe van bondscoach Rintje Ritsma.

De Nederlandse schaatstrein met Marcel Bosker, Chris Huizinga en Stijn van de Bunt klokte uiteindelijk de vierde tijd. Dat was net voldoende om zich te plaatsen voor de halve finales, die voor aanstaande dinsdag in Milaan op het programma staan. Italië, Amerika en China schaarden zich eveneens bij de beste vier landen.

"Een zwaar beladen ploegenachtervolging. Dat voelen zij zelf ook wel", trapt Timmer tegenover Sportnieuws.nl af. "Ze hebben zich geplaatst. De druk is er nu af. Ik denk ook dat de mannen wel zenuwachtig waren voor deze kwalificatiewedstrijd."

Timmer zag in de olympische schaatshal van Milaan in elk geval lichtpuntjes binnen de ploeg van bondscoach Ritsma. "Het zag er wel stabiel uit en nu is het even herstellen en door. Geplaatst is geplaatst en daar gaat het om."

"Rintje Ritsma is super opgelucht. Er is ook heel veel stress. Ik vind ook echt dat de regels hebben bepaald zoals het is gegaan", stelt Timmer over de veelbesproken aanwijsplek van Marcel Bosker, waardoor Tim Prins eerder zijn olympische droom uiteen zag spatten.

"Dat had ook iemand extern van de selectiecommissie op zijn schouders moeten nemen. Nu kreeg Rintje de volle laag, maar hij moet zich kunnen focussen op wat er op het ijs gebeurt. Zo zou het dus niet helemaal moeten zijn als je het mij vraagt. Maar goed, gelukkig hebben ze zich nu geplaatst voor de halve finales."

"Dan liggen de kaarten weer opnieuw op tafel", kijkt Timmer alvast vooruit. "Maar ze hebben nog wel wat te doen. Ik zie het niet als een onmogelijke opgave. Meedoen is sowieso een kans hebben. Het zou leuk zijn als ze toch een medaille pakken. Brons is ook mooi, hè. Zeker als je ziet waar ze vandaan komen. " Ook in Milaan was er veel gedoe rond de teamsamenstelling. Zo zou Ritsma zijn eigen rijders niet goed informeren, waardoor er lang onduidelijkheid was.

Voor de kwartfinale kreeg Van de Bunt uiteindelijk de voorkeur boven Jorrit Bergsma. Maar laatstgenoemde, die brons pakte op de tien kilometer, kan als reserve nog zomaar een plek opschuiven. "Nou, ik heb hier wel wat discussies over gehad. Jorrit moet het niet hebben van zijn snelheid in het begin en dat is wel een valkuil. Maar na alles wat er is gebeurd, ook na dat debacle in Sotsji (Bergsma viel buiten de ploeg, red.), gun je hem natuurlijk wel een plek in de ploegenachtervolging."

Of Ritsma iets in zijn opstelling gaat aanpassen, is nog de vraag. Eerder gaf hij wel aan dat hij alle vier de rijders nodig heeft om een kans te maken op een medaille.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.