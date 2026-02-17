De Nederlandse vrouwen gaan dinsdag op de ploegenachtervolging voor goud tijdens de Olympische Winterspelen. Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud waren vooraf de topfavoriet, maar reden in de kwartfinales slechts de derde tijd. Het trio van bondscoach Rintje Ritsma rijdt daardoor in de halve finales tegen Japan. Volg hier live de strijd om de medailles in Milaan.

De ploegenachtervolging is al jaren het ondergeschoven kindje van TeamNL op de Winterspelen. Door de versplinterde teams trainen schaatsers nauwelijks samen en dat leverde een schamel resultaat van één gouden olympische medaille op sinds het 'ontstaan' van de afstand in 2006. De vrouwen maken dit keer echter een zeer goede kans op de titel. Beune, Rijpma-De Jong en Groenewoud zijn een geoliede machine en werden al wereldkampioen. De kans lijkt dan ook klein dat reserve Bente Kerkhoff dinsdag op het ijs verschijnt.

Toch was er reden tot zorg na de kwartfinales, want tijdens de rit ging het bijna fout toen de schaatsen van Rijpma-De Jong en Beune elkaar raakten. Gelukkig bleef het Nederlandse trio overeind, maar ze reden slechts de derde tijd. Het verschil met de Canades ploeg, dat de snelste tijd reed, was echter slechts 0,62 seconde en dus lijkt goud dinsdag zeker tot de mogelijkheden te behoren.

Halve finale tegen Japan

De halve finales van de vrouwen worden vanaf 14.52 uur in de middag gereden. Eerst moeten de Verenigde Staten en olympisch kampioen Canada tegen elkaar en daarna komen de Nederlandse vrouwen het ijs op. Zij nemen het in een rechtstreeks duel op tegen wereldrecordhouder Japan. De winnaars rijden om 16.47 uur de grote finale om het goud. De strijd om het brons is een paar minuten eerder, om 16.41 uur.