Het meest besproken onderdeel binnen het Nederlandse schaatsen is uitgelopen op een teleurstelling. De ploegenachtervolging bij de mannen grijpte nipt naast brons. De analisten van de NOS hebben gemengde gevoelens bij het behaalde resultaat.

Er was al weken veel te doen rond de ploegenachtervolging bij de mannen. Eerst moest Marcel Bosker mee, ten koste van de geplaatste Tim Prins, maar toen het er in de finale echt toe deed, koos bondscoach Rintje Ritsma alsnog voor Jorrit Bergsma. Het leidde tot een woedende Bosker en uiteindelijk ook niet tot succes.

Kleine finale

In de kleine finale met brons als inzet kwam Nederland nipt te kort om de derde plaats veilig te stellen. Mark Tuitert weet de vinger op de zere pols te leggen. "Het was een race van twee verdicten", zo begint de voormalig olympisch kampioen. "Je zag dat er vermoeidheid in zat en Chris Huizinga maakte ook nog een misslag."

"Verder bestaat de hele ploeg uit mannen met een lange adem", zo vervolgt Tuitert. "Eigenlijk moet er ook iemand met power inzitten. Iemand die goed de 1500 meter kan rijden. Maar die is er niet en die mis je. Maar ik vind dat ze het naar behoren hebben gedaan."

Erben Wennemars is een stuk harder in zijn analyse. "Ze hebben op negen honderdsten verloren, maar dus alsnog verloren", zo laat Wennemars optekenen. "Ze kwamen uiteindelijk alleen zo dichtbij, omdat de Chinezen minder reden op het einde waardoor de snelheid naar beneden ging."

Snelheid

"Nederland miste niet alleen de snelheid", zo vervolgt Tuitert. "Ze moeten boven hun kunnen rijden om snelheid te pakken. Ook moeten ze veel investeren om de snelheid op te kunnen brengen."

Ook Ireen Wüst zag dat Nederland tegenviel. "Ze reden minder dan in de halve finale. Anders hadden ze wel brons gepakt." Gedurende de winter zag bondscoach Rintje Ritsma de kansen van Nederland afnemen. "De spirit van Ritsma veranderde deze winter van goud en commitment naar hopen op brons. Hopen is geen goede tactiek", zo meent Tuitert.

'Risico genomen'

Dat Ritsma er toch voor koos om wederom Bergsma op te stellen, en niet Bosker die specifiek voor dit onderdeel voor de Spelen was geselecteerd, kan op kritiek rekenen van Wennemars. "Rintje heeft risico genomen door Jorrit op te stellen en niet voor Marcel te kiezen. Ze hebben gegokt en verloren", zo besluit hij.