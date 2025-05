Lollige topschaatsers Kjeld Nuis en Jenning de Boo nemen bekende zanger op de hak: 'Interessant doen'

Kjeld Nuis en Jenning de Boo hebben een nieuw TikTok-pareltje gemaakt. De topschaatsers van Team Reggeborgh zijn momenteel op trainingskamp en kwamen daar onder het genot van een wijntje op het idee voor een nieuwe video.

De Boo zat in een restaurant op het strand van Mallorca in Spanje met een leeg glas wijn voor zich. Maar gelukkig kwam daar 'ober' Nuis aangelopen, met een fles rood in zijn hand. De 35-jarige sprinter liet de fles met een grote lach op zijn gezicht zien aan De Boo, die een klein laagje in zijn glas kreeg om te proeven.

Nadat de 21-jarige teamgenoot van Nuis de smaak heeft goedgekeurd, schudden ze elkaar de hand om vervolgens in lachen uit te barsten. 'Interessant doen', is dan ook de tekst die De Boo bij zijn TikTok-video zet. Zanger Dries Roelvink staat erom bekend zijn wijn op deze manier te proeven en dat ook te filmen.

Strand, trainen en koffie

De Boo deelde op dinsdagavond nog meerdere foto's op Instagram vanuit Mallorca. Hij genoot van het uitzicht aan de kust, maakte een selfie met ploeggenoot Stefan Westenbroek, dronk een bakje koffie en was bovenal hard aan het trainen in de Spaanse zon. Ook Nuis postte wat op het sociale medium, maar zijn volgers kregen alleen foto's van op de fiets te zien.

Olympisch seizoen

De schaatsers maken zich op voor het olympische seizoen. In de winter van 2026 staan de Olympische Winterspelen van Milaan op het programma. Nuis heeft al drie olympische medailles op zak, die ook nog eens allemaal goud zijn: hij werd eerste op de 1500 meter in 2018 en 2022 en won in 2018 ook de 1000.

Voor De Boo worden het zijn eerste Olympische Spelen, mocht hij zich plaatsen. Maar dat lijkt geen probleem te worden. Op de WK afstanden van afgelopen schaatsseizoen greep hij de eerste plek op de 500 meter en eindigde hij ook nog eens als tweede op de 1000 meter.