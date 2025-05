Topschaatser Kjeld Nuis zorgt met losse heupjes voor hilariteit bij collega én voorbijganger

De schaatsers van Team Reggeborgh hebben de grootste lol op Mallorca. Het team legt een trainingskamp af op het Spaanse eiland, maar tussendoor is er genoeg ruimte voor plezier. Het zorgt voor een grappig onderonsje tussen Kjeld Nuis en een schaatscollega.

De 35-jarige topschaatser ontpopt zich tot een ware grappenmaker in Spanje. Als een ware schaatsoom vermaakt hij zijn jongere collega's bij Team Reggeborgh. Het is voor hem niet te gek om zichzelf soms wat voor schut te zetten.

Vissersfeest

Jenning de Boo deelt beelden van Nuis in zijn Instagram Stories. De schaatsers beleefden een rustig weekend door de Sardine Fair te bezoeken in Palma, de hoofdstad van Mallorca. Het festivalletje - georganiseerd door de lokale vissersgemeenschap - is toegewijd aan de traditionele keuken en de strandcultuur.

Op een goed Spaans feest is swingende muziek niet te missen. Terwijl het feest nog niet helemaal is losgebarsten liepen Nuis en de 21-jarige De Boo langs een muziekbox met luide salsa muziek. Nuis grijpt zijn moment en laat zijn heupen spreken.

Swingende heupen

Hij gooit zijn hand in de lucht, schudt zijn heupen in het rond en geniet van de muziek. Alles in zijn eentje, want er waren nog geen andere feestvierders te vieren. Het zorgt voor een giechelende De Boo, die zijn lollige schaatsoom van een afstandje filmt. Twee vrouwen die langzaam langslopen kijken met een glimlach toe.

Grappenmaker

Grappenmaker Nuis zorgde eerder deze week ook al voor hilariteit onder zijn volgers. Hij postte een video waar hij net iets teveel van zichzelf liet zien, zo leek. Hij droeg slechts een witte handdoek om zijn middel, toen hij zich uitstrekte en wat aan zijn been krabde.

De handdoek schuift omhoog, waardoor er een neppiemel tevoorschijn komt. "Oh sorry", lacht Nuis, wanneer hij in de camera kijkt. 'Nieuwe blikopener gekocht op Mallorca', schrijft hij er met een lachpoppetje bij.

Olympisch seizoen

Nuis en Team Reggeborgh maken zich klaar voor het Olympisch seizoen. De volgende winter wordt namelijk belangrijker dan ooit en misschien wel de laatsten Spelen voor Nuis. Vanaf 6 februari 2026 vinden de Olympische Winterspelen plaats in Italië. In december is het belangrijkste schaatstoernooi van het jaar: het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf.