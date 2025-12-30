Joy Beune hoopt zich dinsdag te revancheren voor het vervelende resultaat op de 1500 meter. Dan doet ze namelijk mee aan de 5000 meter, waar ze wéér tegenover Marijke Groenewoud staat. Haar vriend Kjeld Nuis komt in actie op de 1500 meter.

De 5000 meter voor vrouwen begint om 17.45 uur. Beune rijdt - net als op de 3000 en 1500 meter - tegen Groenewoud. Zij moet zich op dinsdag zien te herpakken, aangezien ze op maandag een keiharde klap te verwerken kreeg. Beune maakte een missertje op de 1500 en liep zodoende op nog geen twee tienden de Olympische Spelen mis.

Op de 5000 meter is een ticket ook geen makkie. Naast Groenewoud gelden ook Merel Conijn, Sanne In 't Hof en Bente Kerkhoff als geduchte concurrenten. Conijn en In 't Hof komen in de voorlaatste rit tegen elkaar in actie.

Startlijst 5000 meter vrouwen

Na de 5000 meter staat om 18.58 uur de 1500 meter voor mannen op het programma. Joep Wennemars kan zich daar - als enige sprinter - voor drie afstanden plaatsen. Eerder verzekerde hij zich al van tickets voor de 500 en 1000 meter in Milaan. Op de 1000 klaagde hij over de loting, omdat zijn tegenstander er totaal niet aan te pas kwam.

Dinsdag lijkt Nuis zo'n 'tijdrit' te moeten gaan rijden. Hij neemt het namelijk op tegen Bart Hoolwerf, van wie het persoonlijk record vijf seconden langzamer is dan dat van Nuis. De schaatser van Team Reggeborgh plaatste zich op maandag voor de 1000, nadat hij vijf duizendsten (0,005 seconde) sneller was dan teamgenoot Tim Prins. Ook laatstgenoemde hoopt op de 1500 álsnog de Spelen te halen.

Startlijst 1500 meter mannen

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.