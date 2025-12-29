Het is maandag tijd voor de één-na-laatste dag van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), waar de 1500 meter bij de vrouwen en de 1000 meter bij de mannen op het programma staan. Inmiddels zijn de lotingen bekend voor die races.

De 1500 meter voor vrouwen start om 18.15 uur in Thialf. Isabel Grevelt, die zondag nipt een olympisch ticket op de 500 meter misliep, opent het bal in Heerenveen. Verder komen er toppers als Jutta Leerdam, Marijke Groenewoud, Joy Beune, Femke Kok, Antoinette Rijpma-de Jong, Melissa Wijfje en Angel Daleman in actie.

Kok is normaliter de beste op de 500 meter, maar verraste aan het begin van dit seizoen vriend en vijand door bij een trainingswedstrijd het baanrecord in Heerenveen te verbreken op de 1500 meter. Ze voelde zich zelfs een beetje schuldig dat ze het record afpakte van Team Reggeborgh-ploeggenote Rijpma-de Jong.

Startlijst 1500 meter vrouwen OKT

Het belooft een cruciale race te worden voor de vrouwen. De nummer één van deze wedstrijd meldt zich op plek twee van de matrix en ook de nummer twee (negende) lijkt zeker van de Olympische Spelen. Alleen de nummer drie (veertiende) van de 1500 meter komt in de wachtkamer.

Startlijst 1000 meter mannen OKT

Vervolgens staat de 1000 meter voor mannen op het programma, die vermoedelijk om 19.11 uur begint. Regerend wereldkampioen Joep Wennemars hoopt daar logischerwijs een ticket voor de Olympische Spelen af te dwingen, maar zal daar concurrentie krijgen van grote namen als Jenning de Boo en Kjeld Nuis.

Voor de mannen is dit een cruciale race. De complete top drie verzekert zich namelijk van een ticket voor de Olympische Spelen. De nummer drie komt al op de zevende plek binnen van de matrix.

