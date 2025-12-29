Joy Beune behoorde op voorhand tot de topfavorieten op de 1500 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Maar na afloop bleef de regerend wereldkampioene op die afstand met lege handen en in tranen achter.

Beune was in 2024 de beste Nederlandse op de 1500 meter en werd afgelopen jaar tweede op die afstand in eigen land. Ze won dit jaar de anderhalve kilometer op het WK in Hamar én verbeterde vorige maand nog haar persoonlijk record in Salt Lake City. Een olympisch ticket leek een zekerheidje. Maar het liep dus anders.

Natuurlijk wist de topschaatsster van Team IKO-X2O dat de concurrentie moordend zou zijn, met bijvoorbeeld Angel Daleman, Antoinette Rijpma-de Jong, Marijke Groenewoud én Femke Kok. Laatstgenoemde doet normaliter alleen mee op de 500 en 1000 meter, maar reed in de voorbereiding op dit seizoen tot haar eigen verbazing een baanrecord in Thialf op de 1500 meter.

Nodige emoties bij Joy Beune

Uiteindelijk won Rijpma-de Jong de afstand, voor Team Reggeborgh-ploeggenote Kok en Groenewoud van Team Albert Heijn Zaanlander. Het scheelde telkens één of twee honderdsten tussen de drie. En omdat Beune er nog zeventien honderdsten - wat heel weinig is op een 1500 - achter zat, bleef zij met lege handen achter. Een misslag in haar eigen rit werd haar zo fataal. Geen olympisch ticket voor haar op dit onderdeel.

Dat zorgde voor frustratie, woede en tranen bij Beune. Ze gooide boos haar jasje op de grond, nadat ze erachter kwam dat ze buiten de boot viel. De 26-jarige stayer plaatste zich al wel op de 3000 meter en wil zich dinsdag nog revancheren op de 5000 meter. Op die langste afstand werd zij in 2024 wereldkampioen en reed zij begin dit jaar nog een persoonlijk record. Ze heeft een goed resultaat op die afstand nodig om zich definitief te verzekeren van de Olympische Spelen.

