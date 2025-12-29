Topschaatser Kjeld Nuis was op de 1000 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi hoofdpersoon in een thriller. Hij en teamgenoot Tim Prins hadden een fotofinish. Voor Nuis pakte dat gunstiger uit dan voor Prins: hij pakte plek drie en daarmee een ticket naar de Spelen. Na afloop kwamen de tranen én woede.

In het interview bij NOS wordt het gesprek ingeluid met de opmerking: 'Zo zag ik je nog nooit'. Waarop hij Nuis zijn tranen afdroogt en zijn emoties verklaart: "Het was niet eens voor mezelf. Kut. Ik had geen tijd... Ik wilde haar een knuffel geven, maar ze zei: 'Ga maar je eigen warming up doen.'"

Joy Beune

Nuis verwijst naar een harde tik die zijn vriendin Beune kreeg te verwerken, vlak voor zijn eigen race. Beune werd vierde op de 1500 meter en dat was niet genoeg om op die afstand naar de Spelen te mogen. En dat als regerend wereldkampioene op dat onderdeel.

'En dat ben jij, meissie'

"Het is zo sneu man. Het is gewoon zielig", gaat Nuis verder over het OKT. "Of topsport zo in elkaar zit? Nee, zo zitten de regels in Nederland in elkaar. Het is onzin. Jenning (de Boo, red.), Femke (Kok, red.), en misschien ik op de 1500 meter zouden aangewezen moeten worden. Nu gaat zij (Beune, red.) niet omdat ze twee keer bijna viel."

"Ze gaat niet, terwijl ze alle World Cups wint. Het is de grootste onzin die er is. Maar we willen het schijnbaar in Nederland zo. Het is oneerlijk. Negen van de tien keer komt het goed uit. Maar die ene tiende keer dan mis je een kampioen. En dat ben jij, meissie."

Ticket inruilen

Dat hij wel genoeg deed voor een ticket, leidde nog niet tot blijdschap. "Ja leuk. Maar ik vind het zo klote voor haar. Ik weet hoe graag ze deze wilde. Ze had de 3000 meter zo ingeruild voor de 1500 meter. Ja, misschien zou ik mijn plek ook voor haar inruilen. Ik heb op automatische piloot gereden. Ik voelde wel dat het hard ging, maar ik had geen idee. Morgen komt het wel goed. Op de 1500 meter hebben ze me nog niet verslagen en dat gaat ook niet gebeuren."

