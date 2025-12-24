Het cruciale olympisch kwalificatietoernooi (OKT) voor schaatsers staat voor de deur. Na Kerstmis wordt tijdens vijf dagen in Thialf bepaald welke Nederlanders mogen meedoen aan de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan. Hier is de loting voor dag 1.

Vrijdag 26 december klinkt om 15.00 uur het eerste startschot. De vrouwen beginnen dan aan de 1000 meter. Van de favorieten gaat Jutta Leerdam als eerste een tijd op de klokken zetten. De nummer 2 van de vorige Olympische Winterspelen rijdt tegen Angel Daleman (18 jaar). Andere kandidaten voor het podium zijn Isabel Grevelt, Marrit Fledderus, Antoinette Rijpma-de Jong en Femke Kok.

De nummers 1 en 2 van de 1000 meter staan op de veelbesproken matrix op respectievelijk plek 5 en plek 7. Daarmee zijn ze dus in principe zeker van deelname aan de Spelen. De nummer 3 van de 1000 meter staat in de matrix op plek 15.

1. Naomi Kammeraat - Sylke Kas

2. Henny de Vries - Pien Smit

3. Mette ten Cate - Myrthe de Boer

4. Helga Drost - Amber Duizendstraal

5. Chloé Hoogendoorn - Naomi Verkerk

6. Michelle de Jong - Anna Boersma

7. Suzanne Schulting - Meike Veen

8. Jutta Leerdam - Angel Daleman

9. Marrit Fledderus - Isabel Grevelt

10. Antoinette Rijpma-de Jong - Femke Kok

5000 meter voor mannen

Om 15.47 uur begint de 5 kilometer voor mannen. Marcel Bosker gaat in rit 8 van start als regerend Nederlands kampioen. Zijn tegenstander Chris Huizinga pakte het jaar daarvoor de nationale titel. Ook Jorrit Bergsma en Stijn van de Bunt mikken op minstens het podium. De slotrit gaat tussen kanshebbers Kars Jansman en Beau Snellink. Patrick Roest doet ook mee (winnaar van zilver op de 5000 meter bij de Spelen van 2022), maar wordt ditmaal niet gezien als een van de favorieten.

In de matrix staat de winnaar van de 5000 meter op plek 6 en de nummer 2 op plek 8. De nummer 3 is met plek 13 zwaar afhankelijk van hoe het OKT verloopt om in aanmerking te komen voor een olympisch startbewijs.

1. Ede Kortlever - Thijs Wiersma

2. Chris Brommersma - Bart Hoolwerf

3. Daan Gelling - Mats Bendijk

4. Tjerk de Boer - Remco Stam

5. Wisse Slendebroek - Patrick Roest

6. Stijn van de Bunt - Jorrit Bergsma

7. Jasper Krommenhoek - Marwin Talsma

8. Marcel Bosker - Chris Huizinga

9. Kars Jansman - Beau Snellink

