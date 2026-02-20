De 1500 meter voor vrouwen is vrijdag de laatste individuele afstand van het olympische schaatstoernooi op de Winterspelen in Milaan. Femke Kok, Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud hopen namens Nederland een medaille te gaan pakken. Kok heeft het echter niet bepaald getroffen bij de loting.

Kok reed tot dit seizoen eigenlijk nooit een 1500 meter, maar nadat ze in het voorseizoen het baanrecord in Thialf verbeterde, besloot ze op het OKT een poging te wagen zich voor de Spelen te plaatsen. Dat lukte en dus staat Kok die goud pakte op de 500 meter en zilver op de 1000 meter, vrijdag aan de start op het koningsnummer.

Doordat Kok op geen enkele World Cup deze afstand heeft gereden, moet ze echter al heel vroeg aan de bak en dat heeft haar een groot nadeel opgeleverd. De schaatsster van Team Reggeborgh rijdt de eerste rit en doordat er een oneven aantal deelneemsters is, moet ze die alleen rijden. Ze moet het dus in haar eentje gaan doen.

Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-De Jong

Kok is niet de enige Nederlandse die vroeg in actie komt, want Groenewoud zit in de zevende rit en komt dus al voor de dweilpauze in actie. Zij neemt het op tegen de Poolse Natalia Czerwonka. De aanloop was overigens bewogen voor Groenewoud door de discussie over of regerend wereldkampioene niet haar startbewijs zou moeten krijgen.

Antoinette Rijpma-De Jong

Antoinette Rijpma-De Jong is de derde Nederlandse troef en de enige die na de dweil op het ijs verschijnt. De winnares van het brons in 2022 rijdt in de veertiende van in totaal vijftien ritten tegen Brittany Bowe uit de Verenigde Staten. Rijpma-De Jong werd in 2023 in Heerenveen wereldkampioen op de 1500 meter.

Andere favorieten

De favorieten voor de medailles zitten overigens flink verspreid in het schema. Francesca Lollobrigida gaat na het goud op de 3000 en 5000 meter voor haar derde olympische titel en zit in de tiende rit tegen Ayano Sato. Europees kampioene Ragne Wiklund neemt het in de dertiende rit op tegen Nadezhda Morozova uit Kazakhstan. Miho Takagi sluit af tegen Nikola Zdrahalova, de partner van schaatslegende Martina Sablikova.