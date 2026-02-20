Antoinette Rijpma-De Jong flikte in Milaan datgene waar ze al haar hele carrière van droomt: het olympisch goud op de 1500 meter. In een geweldige race werd ze olympisch kampioen en neemt ze de titel over van Ireen Wüst. Een meer dan waardige opvolger, vindt ook het Nederlandse schaatiscoon zelf.

"Hoe mooi is dit. Echt een waardige opvolger", vertelt een dolenthousiaste Wüst na de gouden rit van Rijpma-De Jong. "De tijd valt misschien een beetje tegen, maar de manier waarop ze heeft gereden niet hè. Wat een fantastische rit was dit tegen Brittany Bowe. Geknokt tot over de finish en dat was echt heel mooi. Ze kwam er in de bocht onderdoor en het publiek ging achter haar staan. Dit is bizar."

Bron: HBO MAX/Eurosport.

Ook NOS-collega Mark Tuitert is net zo gelukkig als Wüst. Volgens de voormalig olympisch kampioen bij de mannen piekte Rijpma-De Jong op exact het juiste moment. "Ze had genoeg medailles, maar deze niet. Ze heeft geweldige 1500 meters gereden. Eerst op het okt en nu dit. We hadden hem omcirkeld ook, die rit tegen Bowe. In dat rechtstreekse duel. Dat is precies wat ze nodig had."

Wüst beseft ook dat Rijpma-De Jong de ideale loting had op haar 1500 meter. Ze begon in de buitenbocht tegen Brittany Bowe, de Amerikaanse topschaatsster waar de Nederlandse op een ideale manier naartoe kon rijden. "Met die laatste kruising ging Bowe echt heel goed mee. Het was voor haar gewoon de ideale tegenstander en daar moet je ook een beetje geluk voor hebben", vertelt Wüst die vier jaar geleden nog olympisch goud won op de 1500 meter.

Tuitert legt ook nog uit dat de omstandigheden zwaarder waren en dat daarom de tijd van Rijpma-De Jong als olympisch kampioen misschien iets lager uitviel dan verwacht. "Ze ging er vol in en misschien lijkt het dan niet snel, maar dat doet er niet toe. Het gaat om deze rit waar ze alles in stopte en aan het eind iedereen voorbij rijdt."