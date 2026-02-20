Antoinette Rijpma-de Jong heeft de kroon op haar loopbaan gezet. Ze werd vrijdag bij de Olympische Winterspelen in Milaan kampioene op de 1500 meter.

Het was tot op de laatste meters spannend voor Antoinette Rijpma-de Jong. Ze had de tot dan toe snelste tijd neergezet (1:54.09) en moest afwachten wat de concurrentie zou doen. In de slotrit bleek Miho Takagi het net niet te redden.

Zodra de Japanse over de finish gleed, keek Rijpma-de Jong vol ongeloof toe. Was het echt gelukt? Zag ze het goed? Is dit een droom?

©Screenshot NOS

Goud en zilver

Voor Rijpma-de Jong lag er ook al zilver in het verschiet bij de team pursuit. Samen met Marijke Groenewoud en Joy Beune verloren ze in de eindstrijd van dat onderdeel van Canada.

Het was de eerste en enige individuele afstand voor Antoinette Rijmpa-de Jong van deze Spelen. Rijpma-de Jong plaatste zich via het OKT met een sterke rit, nota bene samen met Femke Kok. Eerder dit seizoen maakte ze bewust de keuze om zich te focussen op het koningsnummer in het olympische seizoen. Dat besluit bekroont ze nu met olympisch goud

Eerdere successen

De prijzenlijst van de Friese topschaatsster is behoorlijk uitgebreid en compleet. Ze werd al viermaal Europees allroundkampioene en heeft twee afstandstitels bij de WK afstanden, waar ze ook viermaal deel uitmaakte van de gouden ploeg op de team pursuit.

Bij haar twee eerdere Olympische Winterspelen veroverde ze vier plakken: brons op de 3000 meter, zilver op de team pursuit, brons op de 150-0 metr en brons op de team pursuit.