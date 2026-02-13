De loting van de 500 meter voor de mannen op de Olympische Winterspelen heeft een hele pikante rit opgeleverd. Jordan Stolz en Jenning de Boo eindigden als eerste en tweede op de 1000 meter na een onderling duel en ook op de kortste afstand treffen ze elkaar. Joep Wennemars moet na het drama eerder deze week al vroeg aan de bak, terwijl Sebas Diniz zijn debuut maakt in het slot.

De Boo en Stolz maakten er afgelopen woensdag een geweldig gevecht van op de 1000 meter. De Nederlander lag na 600 meter nog voor, maar na een fantastische slotronde wist Stolz hem toch te verslaan. Op de 500 meter treffen de twee elkaar opnieuw. Ze zijn aan elkaar gekoppeld in de dertiende van in totaal vijftien ritten. De twee rivalen komen daarmee direct na regerend kampioen Tingyu Gao, die in de twaalfde rit rijdt, in actie.

De Boo lijkt het voordeel te hebben, want hij begint in de buitenbocht en kan dan op de kruising jagen op Stolz. Wel zal het voor de Nederlander, die de regerend wereldkampioen is, moeilijk zijn om met de hoge snelheden niet uit de laatste binnenbocht te vliegen.

Wennemars in actie na drama

Wennemars is zaterdag de eerste Nederlander die in Milaan op het ijs gaat verschijnen. Hij treft in de zesde rit de Pool Piotr Michalski en begint in de buitenbaan. Het is de vraag hoe Wennemars voor de dag gaat komen na het drama op de 1000 meter. Hij leek daar af te stevenen op een medaille totdat Ziwen Lian hem hinderde bij de kruising. Het scheelde overigens weinig of de twee hadden weer tegen elkaar gereden, want de Chinees komt direct na Wennemars het ijs op.

Olympisch debuut Sebas Diniz

Sebas Diniz is de laatste Nederlander die in actie komt in Milaan. Hij maakt zijn olympische debuut en rijdt in de veertiende rit tegen de Pool Damian Zurek, die wordt gezien als één van de topfavorieten. Net als Wennemars en De Boo begint ook Diniz in de buitenbaan en lijkt hij dus het voordeel te hebben van de laatste binnenbocht.