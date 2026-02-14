Joep Wennemars was de afgelopen dagen misschien wel de meest besproken olympiër van de Winterspelen. Hij werd op de 1000 meter in kansrijke positie voor een medaille gehinderd en daarmee spatte zijn olympische droom uiteen. De fans in Milaan waren het incident niet vergeten en steunden hem zichtbaar tijdens de 500 meter van zaterdagmiddag.

In rit 6 verscheen Wennemars op het ijs. Dat was voor het eerst sinds de 1000 meter, die hij twee keer moest rijden vanwege een dramatisch incident. Hij leek hard op weg naar een medaille, maar werd op de laatste kruising gehinderd door Lian Ziwen. Daardoor zette hij de vijfde tijd neer. In de re-skate kon hij die tijd niet verbeteren.

In de uren en dagen daarna kreeg Wennemars, die volledig stukzat na het incident, enorm veel steunbetuigingen. Niet alleen van collega's zoals Jutta Leerdam en vriendin Suzanne Schulting, maar ook van veel bekende Nederlanders en tig andere landgenoten.

Veel gejuich voor Wennemars

Die steun was er voor de start op de 500 meter nog altijd. Toen hij op het ijs verscheen en zijn naam werd omgeroepen, klonk er een enorm kabaal in de ijshal in Milaan. Er waren ook veel spandoeken te zien met steunbetuigingen aan Wennemars.

Tot een daverende verrassing en een absolute toptijd op de 500 meter resulteerde het helaas niet. De Nederlander kwam tot 34.89, goed voor een 21ste plaats. Wel deed hij het nodige vertrouwen op voor het laatste schaatsonderdeel waar hij volgende week in actie komt, de 1500 meter.

In de rit daarna kwam overigens de veelbesproken Lian Ziwen in actie. Het applaus voor de Chinees was op zijn zachts gezegd lauwtjes te noemen. Her en der klonk zelfs een bescheiden boe-geroep.

Wennemars' Spelen zitten er nog niet op. Later dit toernooi rijdt hij de 1500 meter. Hij komt dus in totaal op drie afstanden in actie.