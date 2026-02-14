Nederland heeft zich op de ploegenachtervolging bij de vrouwen geplaatst voor de halve finales op de Olympische Winterspelen in Milaan. Joy Beune, Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud reden naar de derde tijd, achter Canada en Japan. Die tijd bleek voldoende voor een plek in de top vier, waardoor het Nederlandse trio zich zonder echt te overtuigen verzekerde van een vervolg in het toernooi.

Nederland kwam als eerste in actie op de ploegenachtervolging in Milaan en reed naar een tijd van 2:55:65, goed voor uiteindelijk de derde tijd. De ploeg met Joy Beune, Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud geldt als een van de grote favorieten: de Nederlandse vrouwen zijn regerend wereldkampioen en wonnen eerder dit seizoen ook de World Cup in Calgary. In die wedstrijd reden ze zelfs een tijd die op de Spelen goed zou zijn geweest voor een olympisch record, wat onderstreept hoe sterk deze vaste samenstelling is. Voor Beune is de ploegenachtervolging nog haar enige kans op een olympische medaille in Milaan.

Nederland wist niet echt te overtuigen in hun rit. Ze kwamen zelfs nog even met de schrik vrij toen de schaatsen van Rijpma-De Jong en Beune elkaar raakten. Gelukkig reageerde Beune adequaat en voorkwam ze een valpartij. Met de derde plek wordt duidelijk dat de strijd om goud echt nog niet gestreden is. Wel wist de ploeg van bondscoach Rintje Ritsma snel dat ze zeker waren van de halve finales en finale die dinsdag pas gereden worden. Daar neemt Nederland het op tegen concurrent Japan, die zaterdag dus sneller waren dan de Nederlandse trein. De directe tegenstander van Nederland, Kazachstan kwam pijnlijk ten val tijdens de rit.

De ploegenachtervolging is het enige onderdeel dat over meerdere dagen wordt gereden. De acht teams reden zaterdag in vier kwartfinales tegen elkaar en daarbij ging het vooral om de vier snelste tijden. De vier teams met de snelste tijden gaan namelijk naar de halve finales. In dit geval dus Canada, Japan, Nederland en de Verenigde Staten. De halve finales en finale worden dinsdag verreden.

Ritsma maakte zaterdag bekend dat Beune, Rijpma-De Jong en Groenewoud het vaste trio is tijdens de Winterspelen in Milaan. Ook gaf de bondscoach aan dat Bente Kerkhoff de reserve op de lijst is. Wel benadrukte hij dat TeamNL altijd in de sterkste opstelling zal rijden en Kerkhoff alleen in actie komt als één van de andere schaatssters geblesseerd raakt.