Jenning de Boo kwam op de 500 heel dichtbij Jordan Stolz, maar het lukte hem weer niet om de Amerikaan te verslaan op de Winterspelen. Beide mannen waren razendsnel, maar De Boo kwam nét te kort op het laatste stuk. Direct na de finish gebeurde er iets opmerkelijks, want de Nederlander baalde flink en kwam ten val.

Beide mannen maakten er een zenuwslopende strijd van. De opening was voor Stolz, maar De Boo reed een prachtige kruising en leek in de laatste bocht op gelijke hoogte te komen. Op het laatste rechte stuk was de Amerikaan uiteindelijk nét iets sneller: 33.77 om 33.88.

Klein verschil met Jordan Stolz

De Boo had in de gaten hoe dichtbij hij kwam met 33.88, want het verschil was slechts 0.11 seconden. De jonge landgenoot sloeg de handen voor het hoofd net na de finish en ging plots onderuit. Hij gleed over het ijs en had nog de mazzel dat hij Stolz niet raakte, die in de baan naast hem uitreed.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Zilver voor Jenning de Boo

Uiteindelijk zou De Boo zilver overhouden aan het zenuwslopende duel met Stolz, die zijn tweede goud pakte. Het brons was voor Laurent Dubreuil. De Boo leek enkele minuten na de race wel weer ietwat vrede te hebben met het zilver, want hij feliciteerde Stolz en zijn coach Bob Corby.