De Nederlandse vrouwen zijn donderdag uitstekend begonnen aan de WK sprint. Femke Kok, Suzanne Schulting en Marrit Fledderus staan na de eerste onderdelen op plek één, twee en drie in het klassement. Dat heeft gevolgen voor de loting.

De Nederlandse topschaatssters komen namelijk pas laat in actie op de tweede 500 meter vrijdag. Fledderus start als eerste van de drie in Thialf, maar dat gebeurt pas in de voorlaatste rit. Ze neemt het daarin op tegen de nummer vier van het klassement, de Poolse Kaja Ziomek-Nogal. Het verschil tussen de twee in de stand in erg klein. Fledderus staat op 75.080 punten en Ziomek-Nogal heeft er 75.205.

Femke Kok - Suzanne Schulting

De laatste rit gaat tussen de nummers één en twee en dus is er een Nederlandse clash tussen Kok en Schulting. De schaatsster van Team Reggeborgh is met een gouden en zilveren olympische medaille teruggekeerd uit Milaan en daarom topfavoriet voor de wereldtitel. Ze zorgde donderdag al voor sensatie met een baanrecord op de 500 meter in Thialf.

Schulting werd vorige week Nederlands kampioene sprint en stelde zo haar plek op de WK veilig. Ze blijkt na die inspanning geen last te hebben van vermoeidheid en presteert ook op het internationale podium goed. Ze werd op zowel de 500 als 1000 meter tweede achter Kok.

1000 meter

De loting voor de 1000 meter volgt pas na de tweede omloop van de 500 meter. Op basis van de ranglijst na die race zullen de schaatssters worden ingedeeld. Er wordt ook rekening gehouden met het rijden in de binnen- en buitenbaan. Alle deelnemers starten bij de twee omlopen van dezelfde afstand één keer in de binnenbaan en één keer in de buitenbaan. Kok en Schulting kunnen daardoor op de 1000 meter niet meer tegen elkaar rijden. Beiden startten de eerste omloop in de binnenbaan.