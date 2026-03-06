Femke Kok heerst al een aantal jaar op de 500 meter. Ze werd tweemaal wereldkampioene op die afstand en onlangs in Milaan pakte ze de olympische titel. Wat is het geheim achter het succes van de wereldrecordhoudster? "Soms moet je jezelf verwennen."

Kok snelde in een olympisch record naar het goud op de 500 meter. Deze week doet ze mee aan de WK sprint in Thialf. Daar scherpte ze haar eigen snelste tijd op de sprint al aan en won ze de 1000 meter. In aanloop naar het toernooi ging Kok langs bij de Lidl, dat partner is van TeamNL. Voor de samenwerking werd Kok naar voren geschoven als ambassadeur.

"Ik vind het goed dat Lidl zich inzet voor gezonde voeding in de sport. Gezond eten is voor mij essentieel in mijn dagelijkse routine en vers fruit speelt daarin een belangrijke rol. Lidl maakt gezond eten voor iedereen betaalbaar en toegankelijk, dat ondersteun ik graag", waren de woorden van Kok toen de samenwerking wereldkundig werd gemaakt.

Femke Kok verklapt cheat meal

Na de Winterspelen mocht Kok met haar twee medailles (goud en zilver) in een vestiging achter de kassa zitten. Daar werd ze uiteraard herkend door de klanten, waardoor ze menig keer op de foto moest. "Dat vind ik eigenlijk alleen maar een grote eer", gaf Kok toe, terwijl ze ondertussen de producten scande.

De Nederlandse topschaatsster kreeg ook de vraag of ze tussen topsportmaaltijden wel eens wat ongezonds eet. "Oeh ja, ik ben dus echt gek op eten. Altijd als ik een wedstrijd heb gehad, dan vind ik het lekker om gewoon taartjes te eten", verklapte Kok. "Soms moet je jezelf gewoon eventjes verwennen."

Succesvolle Femke Kok

Het lijkt te werken, want de 25-jarige Kok is in de vorm van haar leven. De laatste keer dat ze geen 500 meter won, was begin 2024. Ook bij de WK sprint in Heerenveen was ze oppermachtig. Kok verbeterde het baanrecord en ging na dag 1 met grote afstand aan de leiding. Vrijdag volgt de tweede en laatste dag.