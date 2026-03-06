Jenning de Boo heeft waanzinnig gereden op de WK sprint in Thialf. Hij was zijn grote concurrent Jordan Stolz de baas en pakte het goud op het toernooi in Heerenveen. Nederlanders Joep Wennemars en Janno Botman vielen buiten de medailles.

De Boo begon de WK sprint met een baanrecord op de 500 meter en zette daarmee meteen de toon. Op zijn specialisme was hij al de beste en bleef hij ook aartsrivaal Jordan Stolz voor. Datzelfde deed De Boo op de 1000 meter. Waar Stolz op de Olympische Spelen twee keer de overhand over de Nederlander had, was de Reggeborgh-schaatser voor eigen publiek oppermachtig.

De Boo tegen Stolz

Op dag twee trok de Nederlander zijn goede vorm door. In een volgepakt en oranje Thialf schaatste De Boo op de 500 meter de laatste rit tegen Stolz. Hij versloeg de Amerikaan opnieuw met een ijzersterke rit: 33.93. Stolz werd tweede met 34.17.

Joep Wennemars en Janno Botman

Joep Wennemars reed de tweede 500 meter tegen Zhongyan Ning. De Chinees was het snelst van de twee en Wennemars reed een tijd van 34.77. De schaatser van Team Essent moest nog an de bak op de laatste afstand om een podiumplek te bemachtigen. Janno Botman nam het op tegen de Noor Björn Magnussen. De Nederlands kampioen klokte 35.04 en zakte daardoor wat plekken in het klassement.

Laatste 1000 meter

Voor Botman ging het vervolgens op de 1000 meter helemaal mis. Hij kwam hard ten val en bleef even op het ijs liggen. Met moeite en zichtbaar veel pijn kwam hij uiteindelijk overeind. Hij zette dus geen tijd neer op het laatste onderdeel.

Wennemars nam het op de laatste afstand op tegen Stolz. Hij kon niet optimaal profiteren van die loting en reed een tijd van 1:07.88. Dat was net niet genoeg voor een podiumplek. Hij moet genoegen nemen met de vierde plaats. De Boo stelde in de slotrit de titel veilig met een totaal van 134.670 punten.