Suzanne Schulting heeft op de eerste dag van de WK sprint goede zaken gedaan. Ze staat na de eerste 500 en 1000 meter op plek twee in het klassement. Na afloop van de races doet ze een onthulling over haar doel in het toernooi. "Ik had echt geen idee."

Schulting werd afgelopen weekend Nederlands kampioene sprint en stelde zo haar plek voor de WK veilig. In de strijd met de internationale concurrentie was ze op de 1000 meter iets langzamer dan op de NK.

"Vorige week had ik een mooie tegenstander en had ik een kruising. Nu heb ik de hele 1000 meter alleen gereden", legt de schaatsster van Team Essent uit bij NOS. "Dus ik ben echt super tevreden."

Doel op WK sprint?

Schulting werd zowel op de 500 als de 1000 meter tweede achter topfavoriete Femke Kok. Zij sloeg op de eerste dag meteen een gat met de concurrentie. "Ik wist wel van tevoren dat het heel lastig zou worden om Femke te verslaan", zegt Schulting, die geen duidelijk doel voor ogen heeft op de WK.

"Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet echt met de klassering bezig geweest", zegt ze. "Ik had echt geen idee. Ik wil gewoon goede ritten laten zien en ben niet bezig met het resultaat. Dat werkt goed."

Het is een pittige week voor Schulting, die de NK dus nog maar net achter de rug heeft. Toch heeft ze geen fysieke klachten. "Ik voelde me eigenlijk wel een beetje hetzelfde (als op de NK, red.), dus goed hersteld."