Mannelijke teamsprinters hadden voor even goud en wereldrecord in handen: 'Twee duizendsten! Dat is echt niks'

Janno Botman, Jenning de Boo en Tim Prins pakten donderdag verrassend zilver op de teamsprint bij de WK afstanden. Maar het drietal, dat voor het eerst samen reed in deze samenstelling, was ontzettend dicht bij het goud. Nederland had zelfs even het wereldrecord in handen, maar met twee duizendsten vloog Canada ze voorbij. Desondanks was het drietal trots op hun prestatie.

"Ongelooflijk, we hadden een wereldrecord en een Nederlands record. We waren heel even wereldkampioen... Twee duizendsten! Dat is echt niks", reageerde De Boo nog vol adrenaline bij de NOS. Prins juichte en baalde na afloop. "Twee duizendsten, ongelooflijk. Je haalt allerlei scenario's door je hoofd waar je het zou hebben verloren. En heel eerlijk gezegd weet ik het niet", antwoordde hij.

Waar spektakel op de teamsprint bij de mannen: Nederland mist op 0,002 seconde het goud Een absoluut spektakel werd de teamsprint bij de mannen op de WK afstanden. Nederland begon met een aanscherping van het wereldrecord (1:17.18), maar zag andere landen datzelfde wereldrecord aanvallen en verbeteren.

"We hebben zo'n goede race gereden, terwijl we voor het eerst in deze samenstelling reden. We moeten zeker niet tevreden zijn met zilver, maar wel trots op onszelf. Ook Botman was tevreden met de prestatie van Nederland. "Dit is een mooi begin van ons drieën van dit toernooi."