WK afstanden | Dit zijn de uitslagen van de Nederlanders op alle afstanden in Calgary

De WK afstanden zijn bezig in de Canadese stad Calgary. Veel Nederlandse schaatsers doen een gooi naar goud. Van donderdag 15 februari tot en met 18 februari worden alle afstanden verreden. Check hieronder de uitslagen.

De medailleteller voor Nederland staat na dag één van de WK afstanden op drie. Er werd al twee keer goud en een keer zilver gewonnen. Lees hieronder door wie.

3000 meter vrouwen : goud voor Schouten

Irene Schouten won op de 3000 meter vooral door de loting. Ze reed de laatste rit en wist dus precies wat ze nodig had om de snelle tijd van de verrassende nummer twee Isabella Weidemann te verbeteren. Dat lukte, waardoor Schouten voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de 3000 meter werd.

5000 meter mannen : perfecte Patrick Roest

Bij de mannen begon Nederland ook meteen met een gouden medaille. Patrick Roest maakte zijn favorietenstatus meer dan waar. Hij reed ruim een seconde sneller dan zijn concurrent op de vijf kilometer: Davide Ghiotto. Ted-Jan Bloemen stelde op zijn thuisbaan teleur met een vijfde plek.

Teamsprint vrouwen : los zand

Over de Nederlandse vrouwen op de teamsprint kunnen we kort zijn: het was los zand. Antoinette Rijpma-de Jong reed door het harde tempo van Jutta Leerdam en Marrit Fledderus de hele teamsprint alleen. Daarmee vielen ze buiten de medailles, waar Erben Wennemars eigenlijk zilver had voorspeld.

Teamsprint mannen : verschil van 0,002 seconde

De teamsprint bij de mannen werd een waar spektakel. Nederland moest in de eerste rit meteen rijden en scherpte het wereldrecord aan naar 1:17.18. Jenning de Boo, Janno Botman en Tim Prins hoopten dat dat genoeg zou zijn voor goud, maar uiteindelijk moesten ze op 0,002 seconde afstand van Canada genoegen nemen met zilver.