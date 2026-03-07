Oranje boven was het bij de WK sprint voor vrouwen. Alleenheerser Femke Kok schaatste glorieus naar de wereldtitel, voor Suzanne Schulting en teamgenote Marrit Fledderus. Jutta Leerdam was de grote afwezige.

Leerdam zette een punt achter haar seizoen nadat ze haar droom verwezenlijkte op de Olympische Winterspelen in Milaan. Jarenlang sprak ze uit dat goud op de 1000 meter haar doel was en dat lukte daar. De 27-jarige kreeg een aanwijsplek voor de WK sprint, maar bedankte voor die eer. Het is niet eens uitgesloten dat Leerdam haar laatste schaatswedstrijd al heeft gereden; ze heeft er nooit een geheim van gemaakt vroeg aan kinderen te willen beginnen met haar verloofde Jake Paul.

Historisch schaatsmoment op WK sprint

Leerdam werd wel gemist in Thialf door Marianne Timmer. "Dat is wel gewoon jammer, maar dit was een prachtig podium. Wie er niet is, die is er niet", is het schaatsicoon stellig in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Het was de allereerste keer dat een WK sprint volledig gedomineerd werd door Nederland. "Er komt ook echt wel een nieuwe groep aan, maar voor nu: helemaal goed."

Timmer vindt dat Schulting en Fledderus hun prestaties zeker mogen vieren, ondanks de afwezigheid van Leerdam. "Beiden hebben hartstikke goed gereden", vindt de drievoudig olympisch kampioene. Volgens presentator Aron Kleeven had het podium er wel anders uit gezien, met Leerdam van de partij. "Maar zij is er niet, dus het is zo. Wie er niet is, telt niet mee", is Timmers duidelijke reactie.

Nog nooit kwam het voor dat Nederland op 1, 2 en 3 eindigde op een sprinttoernooi. Bij de WK allround kwam het een stuk vaker voor, vijf keer bij de mannen en twee keer bij de vrouwen. De laatste keer was in 2024, toen Joy Beune won voor Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de WK sprint en allround in Thialf dieper in de prestaties van de Nederlandse schaatsers duikt.