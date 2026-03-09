Chris Huizinga uitte zondag bij de WK allround forse kritiek op de internationale schaatsunie ISU en opperde dat er een aanpassing aan de schaatskalender gedaan moet worden. Schaatsicoon Marianne Timmer snapt die kritiek maar al te goed en pleit in gesprek met Sportnieuws.nl zelf ook nog voor een andere ingrijpende verandering.

Huizinga merkte tijdens het toernooi in Thialf op dat het allrounden een stuk minder belangrijk is geworden doordat de ISU sinds enkele jaren het evenement niet meer ieder jaar, maar eens in de twee jaar organiseert. In de andere jaren wordt een EK allround gehouden, maar dat toernooi heeft een stuk minder aanzien.

De schaatser van Team Essent pleitte ervoor om de WK allround weer ieder jaar te houden en daar staat Timmer volledig achter: "Daar zou ik persoonlijk wel de voorkeur voor hebben. Wereldkampioenschappen zijn het mooiste. We hebben China en Japan erbij, de Canadezen hebben goede schaatsers. Dat is natuurlijk wel mooier dan een EK."

Andere verandering

Timmer ziet naast die aanpassing graag nog iets anders veranderen in de schaatskalender en dat heeft alles te maken met het avontuur van Jordan Stolz in Thialf. Hij deed mee aan zowel de WK sprint als de WK allround en deed bij dat laatste toernooi tot de laatste afstand mee om de titel, maar uiteindelijk bleek er niet meer genoeg in de tank te zitten.

De drievoudig olympisch kampioene genoot van de strijd tussen Stolz en de mannen van de lange afstanden, maar denkt dat het nog mooier was geweest als de Amerikaan fris aan de WK allround had kunnen beginnen. Het zou dan volgens haar dan ook beter zijn als de schaatsbond het sprint- en allroundtoernooi weer in verschillende weekenden organiseert. Dat was hoe het enkele jaren geleden ook gedaan werd.

"Types als Stolz zijn unieke mensen", begint Timmer. "Dat is wel jammer dat hij nu niet volwaardig kan laten zien wat hij in huis heeft. Eigenlijk word je verplicht om te kiezen. Miho Takagi was ook iemand die het kon. Het is maar voor weinigen weggelegd, maar het is natuurlijk wel mooi om te zien. Als Stolz echt uitgerust aan die WK was begonnen, was het wel een andere uitslag geweest. Dan had hij inderdaad een groter gat kunnen slaan op die 1500 meter."