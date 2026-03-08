Joy Beune was de regerend kampioene op de WK allround, maar deze keer kwam ze niet verder dan de vierde plek in het eindklassement. Schaatsicoon Marianne Timmer denkt echter dat de topschaatsster heel tevreden Thialf verlaat door haar optreden op de 1500 meter.

Beune moest haar titel in Thialf zondag afstaan aan de Noorse Ragne Wiklund, die vooral het verschil maakte op de 3000 en 5000 meter. Op de 1500 meter was Beune de sterkste in Heerenveen en dat is volgens Timmer heel belangrijk. "Dat was echt wel een statement na alles wat er gebeurd is", stelt de voormalig topschaatsster in gesprek met Sportnieuws.nl.

'Dat is ook wel lekker'

"Ze heeft de olympisch kampioene verslagen", wijst Timmer op het feit dat Beune onder meer Antoinette Rijpma-De Jong versloeg. Aangezien er dit seizoen ook geen WK afstanden zijn, is de winst van de 1500 meter op de WK allround nog net ietsje meer waard. "In principe is ze nu weer wereldkampioen op de 1500 meter. Voor het afsluiten van dit seizoen is dat een hele lekkere voor Joy."

Timmer denkt dat de zege Beune helpt om het missen van de olympische 1500 meter weg te spoelen: "Ze had er graag willen rijden, maar dan is het ook lekker dat je hier laat zien dat jij inderdaad ook de beste bent. Anders krijg je zoiets van: zie je nou wel, dat wil niet zeggen dat je het dan ook daar hebt gedaan. Dus dit is wel een statement dat zij er gewoon weer staat."

'Dat zat er echt niet in'

De drievoudig olympisch kampioene denkt dat de 'euforie' dan ook overheerst bij Beune ondanks het feit dat ze haar wereldtitel allround niet kon prolongeren. "Alle focus lag op de Olympische Spelen. Dus sommigen die nog wat recht te zetten hebben, die kunnen wat extra's geven, maar het is een toetje. Het was leuk geweest als ze nog die vijf kilometer door had kunnen trekken, maar dat zat er echt niet in."

Op die afstand kon Beune het uiteindelijk niet bolwerken. Daardoor moest ze als titelverdedigster achter Wiklund, Marijke Groenewoud en Miho Takagi genoegen nemen met de vierde plek in het eindklassement.

'Fles wijn met Kjeld Nuis'

Al met al was het een bewogen schaatsjaar voor Beuen en dus heeft Timmer heeft een duidelijk advies voor hoe ze de komende tijd in moet gaan vullen: "Ga lekker op vakantie en vanavond lekker aan een fles wijn met Kjeld Nuis (haar vriend, red.). Het komende seizoen weer fris beginnen en dan komen er nog hele mooie wedstrijden aan. Het is een prachtige schaatsster en gewoon weer doorontwikkelen."